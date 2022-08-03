Коротке бабине літо і перший сніг у жовтні: якою погодою українців зустріне осінь

Згідно з прогнозами синоптиків, осінь цьогоріч буде ранньою. Тож не проґавте можливості насолоджуватись теплими літніми днями. Розповідаємо, якою погодою осінь зустріне українців.

Народний синоптик Леонід Деркач склав прогноз погоди на осінь. Зауважимо, що початок серпня, згідно з даними метеорологів, супроводжуватиметься опадами.

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Осінь цьогоріч буде ранньою

Згідно з прогнозом Деркача, на українців очікує рання осінь. Її нотки у повітрі можна буде відчути вже у другій половині серпня. Тож якщо ви мали плани відпочити на дачі або за містом – не зволікайте. Ловіть тепло та запасайтесь вітаміном D.

А от бабине літо буде пізнім

Дані Гідрометцентру свідчать про те, що цьогоріч бабине літо буде пізнім. Але і це ще не все. Згідно зі спостереженнями фахівців, воно буде ще й коротким. Якщо говорити по місяцях, то у вересні бажано буде носити з собою постійно парасолю, адже цей місяць буде щедрим на дощі.

Натомість у жовтні на українців очікує повернення тепла. Але воно не буде тривалим. І вже після цього можна буде відчути на собі початок справжніх холодів.

Ще один народний синоптик Леонід Горбань, котрий видав книжку "Погода до 2030 року" підтверджує ці прогнози. Згідно з його даними, перша половина вересня буде теплою та приємною. Натомість з другої половини хмари все частіше затягуватимуть небо та поливатимуть усе дощем. Що стосується температури, то по відчуттях буде досить прохолодно.

Той же прогноз Горбаня свідчить про те, що на початку жовтня на українців очікує бабине літо. Воно має протримати близько 10 днів. По його завершенні спостерігатимуться нічні заморозки, а вже під кінець жовтня – перший сніг у цьому сезоні.

Якщо говорити про листопад, то він нічим сильно не відрізнятиметься. Україні матимуть можливість насолоджуватись погодою, притаманною глибокій осені. Мовиться про похмуре небо, а також регулярні дощі. А от перші морози вдарять у 20-х числах місяця.

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