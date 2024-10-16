Вже справжня зима: у Карпатах вдарили серйозні морози

На горі Піп Іван Чорногірський вже справжня зима. Днями раніше там випав сніг, а нині температура повітря опустилася до -6 градусів.

Про мороз та погоду у Карпатах повідомили в ГУ ДСНС в Івано-Франківській області. Разом з тим, рятувальники наголосили, що видимість у горах обмежена.

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Яка погода у Карпатах

Рятувальники повідомили, що у середу, 16 жовтня, на горі Піп Іван обмежена видимість. Крім того, вдарили вже серйозні морози, адже температура повітря опустилася до -6 градусів.



Погода на горі Піп Іван / Фото ДСНС

Західний вітер на високогір'ї Карпат сягає 10 метрів за секунду.

До слова, про серйозне похолодання в Україні раніше повідомляли й синоптики. Заморозки до -5 градусів можуть накрити майже територію всієї країни у період 16 – 19 жовтня. Серйозне похолодання охопить, зокрема, Захід, Північ, Вінницьку, Черкаську, Кіровоградську, Полтавську та Дніпропетровську області