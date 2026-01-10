Дощі чи сніг і мороз: яка погода очікує Південь України найближчими днями

На Півдні та Південному Сході України у найближчі дні очікується хмарна погода з опадами. Пориви вітру можуть ускладнювати пересування.

Найближчими днями погода має покращитися. Про це 24 Каналу в інтерв'ю розповіла представниця Укргідрометцентру Наталія Птуха.

Якою буде погода на Півдні України найближчими днями?

Протягом 10 – 11 січня там прогнозують помірний мокрий сніг та дощ, місцями налипання мокрого снігу та ожеледь. Пориви вітру можуть ускладнювати пересування, особливо на дорогах, тож водіям та пішоходам радять бути обережними.

Снігопади у регіоні сприятимуть м'якшій температурі повітря – сильних морозів не очікується.

Там окремо йде свій процес: спостерігається атмосферний фронт. Навіть утворення локального циклону може бути, місцями налипання мокрого снігу, ожеледь. Тому треба уважно слідкувати за попередженнями на місцях,

– сказала Наталія Птуха.

Синоптики зазначають, що 12 січня опади поступово припинятимуться, і погодні умови покращаться. Проте у період снігопадів варто уважно стежити за місцевими повідомленнями про стан доріг та безпеку пересування.

Що відомо про негоду, яка вирує в Україні?