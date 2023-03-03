Яку найнижчу та найвищу температуру прогнозують в Україні на початку березня

До України нарешті прийшла така довгоочікувана весна. Втім, у темну пору доби ще переважають морози. Вдень же стовпчики термометра плавно підіймаються вверх.

Які ж найбільші мінуси та плюси наразі прогнозують синоптики на початку весни, розповідаємо далі.

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Яку температуру прогнозують у березні

За словами синоптиків, найнижча температура буде в Карпатах. Так, на ніч проти 3 березня прогнозували до -10 градусів морозу. Загалом на території України у темну пору від 2 градусів тепла до 3 градусів морозу.

На вихідних температура трохи підійметься. Втім, вже на 6 та 7 березня у багатьох областях знову прогнозують до -5.

Натомість вдень включно до вівторка морозів не прогнозують вже ніде. Зауважимо, що згідно з картою Укргідрометцентру, на території нашої держави ще трохи продовжуватимуться так звані температурні гойдалки.

Найтепліше на Півдні. Зокрема, у вівторок в Одеській області +11...+13 градусів, у тимчасово окупованому Криму ще більше, – до +14.

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Попередній прогноз погоди на 7 березня / Скриншот з Укргідрометцентру