В яких областях будуть дощі, грози та шквали в перші дні липня
- У перші дні липня в частині областей пройдуть короткочасні дощі, гроза.
- Подекуди очікуються пориви вітру, 15 – 20 метрів на секунду.
У перші дні липня частину областей України знову накриють дощі та грози. Також подекуди посилиться вітер.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.
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Погода на початок липня
У найближчі три доби в Україні буде переважно без опадів. Тільки подекуди на Північному Сході й у східних областях 1 – 2 липня очікується невеликий короткочасний дощ, гроза.
За прогнозом на картах, у вівторок опади будуть на Чернігівщині, Сумщині, Полтавщині й Харківщині. У середу також на Дніпропетровщині, Донеччині й Луганщині.
Вітер буде північно-західний, 7 – 12 метрів на секунду. У вівторок на Північному Сході подекуди пориви, 15 – 20 метрів на секунду.
Уночі +10 – +15 градусів, тільки на Півдні до +18 градусів. Удень 1 – 2 липня +18 – +24, на Півдні й Закарпатті до +28 градусів.
За прогнозом синоптиків, уже в четвер по всій Україні повітря може прогрітися до +26 – +32 градусів.
Прогноз на 1 – 3 липня / Скриншоти з Укргідрометцентру
Прогноз погоди на місяць
До речі, липень є найтеплішим місяцем року. Йому характерна нестійка погода з грозами, шквалами та зливами, а також періоди спеки й посухи.
Укргідрометцентр прогнозує, що середня місячна температура передбачається в межах +21,6 – +26 градусів, у Карпатах +17 – +19. Це на 2 – 2,5 градуса вище за норму.
Очікувана місячна кількість опадів становить 25 – 73 міліметри, у Карпатах і на Прикарпатті подекуди 84 – 109 міліметрів. Це менше за норму, зокрема, 64 – 79% від неї.
Абсолютний максимум температури повітря, який фіксували в липні за всю історію метеоспостережень в Україні, сягає +33,4 – +39,6 градуса. На Півдні, Сході, а також у Дніпропетровській, Кіровоградській, Вінницькій областях й у Криму подекуди +40 – +41,6 градуса. У гірських районах +27 – +37.
Абсолютний мінімум +2 – +9 градусів, на півдні Одещини, Херсонщини й у Криму подекуди +10 – +13 градусів. На високогір'ї Карпат навіть від +2 до -1 градуса.