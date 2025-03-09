Можливі пориви вітру, подекуди пригріє до +20: прогноз погоди на 10 березня
Погода в Україні у понеділок, 10 березня, буде з незначною хмарністю. Опадів по країні синоптики не прогнозують. Водночас подекуди можливі сильні пориви вітру.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Український гідрометеорологічний центр.
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Якою буде погода 10 березня
За даними синоптиків, вітер рухатиметься у південно-східному напрямку зі швидкістю від 7 до 12 метрів за секунду. У Карпатах вдень місцями очікуються пориви від 15 до 20 метрів за секунду. Температура вночі коливатиметься від 4 градусів тепла до 1 градусу морозу.
Водночас вдень синоптики обіцяють від 12 до 17 градусів тепла, на Заході пригріє до 20 градусів тепла. Також на узбережжі морів очікується від 7 до 12 градусів тепла.
Якою буде температура в різних містах
- Київ +15...+17;
- Ужгород +17...+19;
- Львів +17...+19;
- Івано-Франківськ +18...+20;
- Тернопіль +16...+18;
- Чернівці +16...+18;
- Хмельницький +15...+17;
- Луцьк +17...+19;
- Рівне +16...+18;
- Житомир +15...+17;
- Вінниця +15...+17;
- Одеса +9...+11;
- Миколаїв +14...+16;
- Херсон +13...+15;
- Сімферополь +13...+15;
- Кропивницький +15...+17;
- Черкаси +15...+17;
- Чернігів +13...+15;
- Суми +13...+15;
- Полтава +14...+16;
- Дніпро +13...+15;
- Запоріжжя +13...+15;
- Донецьк +12...+14;
- Луганськ +12...+14;
- Харків +12...+14.