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24 Канал Новини України Можливі пориви вітру, подекуди пригріє до +20: прогноз погоди на 10 березня
9 березня, 14:46
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Можливі пориви вітру, подекуди пригріє до +20: прогноз погоди на 10 березня

Маргарита Волошина

Погода в Україні у понеділок, 10 березня, буде з незначною хмарністю. Опадів по країні синоптики не прогнозують. Водночас подекуди можливі сильні пориви вітру.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Український гідрометеорологічний центр

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Якою буде погода 10 березня

За даними синоптиків, вітер рухатиметься у південно-східному напрямку зі швидкістю від 7 до 12 метрів за секунду. У Карпатах вдень місцями очікуються пориви від 15 до 20 метрів за секунду. Температура вночі коливатиметься від 4 градусів тепла до 1 градусу морозу.

Водночас вдень синоптики обіцяють від 12 до 17 градусів тепла, на Заході пригріє до 20 градусів тепла. Також на узбережжі морів очікується від 7 до 12 градусів тепла.

Якою буде температура в різних містах

  • Київ +15...+17;
  • Ужгород +17...+19;
  • Львів +17...+19;
  • Івано-Франківськ +18...+20;
  • Тернопіль +16...+18;
  • Чернівці +16...+18;
  • Хмельницький +15...+17;
  • Луцьк +17...+19;
  • Рівне +16...+18;
  • Житомир +15...+17;
  • Вінниця +15...+17;
  • Одеса +9...+11;
  • Миколаїв +14...+16;
  • Херсон +13...+15;
  • Сімферополь +13...+15;
  • Кропивницький +15...+17;
  • Черкаси +15...+17;
  • Чернігів +13...+15;
  • Суми +13...+15;
  • Полтава +14...+16;
  • Дніпро +13...+15;
  • Запоріжжя +13...+15;
  • Донецьк +12...+14;
  • Луганськ +12...+14;
  • Харків +12...+14.


Погода в Україні 10 березня / Карта Укргідрометцентру