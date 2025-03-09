Можливі пориви вітру, подекуди пригріє до +20: прогноз погоди на 10 березня

Погода в Україні у понеділок, 10 березня, буде з незначною хмарністю. Опадів по країні синоптики не прогнозують. Водночас подекуди можливі сильні пориви вітру.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

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Якою буде погода 10 березня

За даними синоптиків, вітер рухатиметься у південно-східному напрямку зі швидкістю від 7 до 12 метрів за секунду. У Карпатах вдень місцями очікуються пориви від 15 до 20 метрів за секунду. Температура вночі коливатиметься від 4 градусів тепла до 1 градусу морозу.

Водночас вдень синоптики обіцяють від 12 до 17 градусів тепла, на Заході пригріє до 20 градусів тепла. Також на узбережжі морів очікується від 7 до 12 градусів тепла.

Якою буде температура в різних містах

Київ +15...+17;

Ужгород +17...+19;

Львів +17...+19;

Івано-Франківськ +18...+20;

Тернопіль +16...+18;

Чернівці +16...+18;

Хмельницький +15...+17;

Луцьк +17...+19;

Рівне +16...+18;

Житомир +15...+17;

Вінниця +15...+17;

Одеса +9...+11;

Миколаїв +14...+16;

Херсон +13...+15;

Сімферополь +13...+15;

Кропивницький +15...+17;

Черкаси +15...+17;

Чернігів +13...+15;

Суми +13...+15;

Полтава +14...+16;

Дніпро +13...+15;

Запоріжжя +13...+15;

Донецьк +12...+14;

Луганськ +12...+14;

Харків +12...+14.



Погода в Україні 10 березня / Карта Укргідрометцентру