Дощі та грози, а подекуди град та шквали вітру: прогноз погоди на 5 червня
Джерело:Укгідрометцентр
Погода в Україні, 5 червня, буде теплою, однак хмарною з проясненнями. У більшості областей прогнозують короткочасні дощі та грози.
Так, в Україні вкотре синоптики прогнозують дощ та грози. Ба більше, подекуди, згідно з даними фахівців, можливий град та шквали вітру.
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Якою буде погода в Україні
Синоптики очікують, що 5 червня в Україні буде хмарно з проясненнями. У частині регіонів можливі короткочасні дощі та грози. Водночас вдень в більшості районів Лівобережжя подекуди спостерігатимуться град та шквали вітру, швидкість яких сягатиме близько 15 – 20 метрів за секунду.
Однак вночі на південному сході, а вдень на півдні країни наявність опадів не очікується.
Вітер південно-західний, у західних областях з переходом на північно-західний, 5 – 10 метрів за секунду,
– йдеться у повідомленні Укргідрометцентру.
Синоптики повідомляють, що вночі температура повітря сягатиме 13 – 18 градусів тепла. Водночас у південно-східній частині України показники становитимуть до 22 градусів. Вдень у західних, північних регіонах, а також Вінницькій області температура повітря коливатиметься у межах 21 – 26 градусів тепла.
На території інших областей фіксуватиметься температура від 27 до 31 градусів, у Криму сягатиме навіть до 35 градусів. А от на високогір'ї Карпат вночі, за даними синоптиків, буде від 8 – 13 градусів, а вдень 15 – 20.
Що прогнозують для жителів столиці та області
У Києві та Київській області буде хмарно з проясненнями. Фахівці повідомляють про короткочасні дощі та грозу. Вітер буде рухатися у південно-західному напрямку зі швидкістю 5 – 10 метрів за секунду.
На території області вночі температура коливатиметься у межах 13 – 18 градусів, а вдень сягатиме 21 – 26 градусів. Для Києва прогнозують вночі 15 – 17 градусів, а вдень 24 – 25.
Водночас Укргідрометцентр оприлюднив попередження про небезпечні метеорологічні явища по території області та столиці. Там оголошено І рівень небезпечності, тобто жовтий.
Однак подібне попередження стосується фактично усіх регіонів, крім частини районів південного сходу та півдня.
Якою буде погода в містах
- Київ – +24...+26,
- Ужгород – +22...+24,
- Львів – +22...+24,
- Івано-Франківськ – +22...+24,
- Тернопіль – +22...+24,
- Чернівці – +23...+25,
- Хмельницький – +22...+24,
- Луцьк – +21...+23,
- Рівне – +21...+23,
- Житомир – +22...+24,
- Вінниця – +24...+26,
- Одеса – +26...+28,
- Миколаїв – +29...+31,
- Херсон – +31..+33,
- Сімферополь – +32...+34,
- Кропивницький – +28...+30,
- Черкаси – +25...+27,
- Чернігів – +23...+25,
- Суми – +25...+27,
- Полтава – +27...+29,
- Дніпро – +29...+31,
- Запоріжжя – +31...+33,
- Донецьк – +29...+31,
- Луганськ – +28...+30,
- Харків – +28...+30.