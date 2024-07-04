Сильна спека надовго не затримається: коли по всій Україні знову похолодає

Липень в Україні почався з аномальної спеки. Втім, надовго дуже висока температура не затримається.

Так, згодом в України знову похолодає. Синоптик Ігор Кібальчич спрогнозував, коли саме знизиться температура.

До речі Чи можливі у липні заморозки, де буде найспекотніше, а де – найбільше литиме: погода на місяць

Коли буде похолодання

Експерт розповідав, що на початку місяця аномальна спека охопить більшу частину нашої держави. Вдень температурні максимуми можуть сягнути до +39 градусів.

"Якщо в західних та північних регіонах спекотна погода не затримається надовго, то ось центральні, південні та східні області перебуватимуть під палючим сонцем та за відсутності дощів впродовж найближчого тижня, а то й навіть довше", – зазначив синоптик.

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На карті представлені очікувані аномалії температури повітря у Європі на липень 2024 року від провідних прогностичних центрів світу / Скриншот Кібальчича

Кібальчич писав, що завдяки динамічнішим процесам в атмосфері та переважанню циклонічної діяльності західні області перебуватимуть в більш комфортній і менш спекотній повітряній масі з великою кількістю дощів.

Протягом другої й третьої декади липня температурний фон трохи знизиться, завдяки ослабленню блокувального антициклону та деякій активізації синоптичних процесів із заходу. Проте все ще середньодобові показники температури перевищуватимуть кліматичну норму,

– зазначив синоптик.

До речі, опади в другій і третій декаді місяця розподіляться плямисто й нерівномірно. Втім, сумарна кількість за місяць виявиться вищою за норму в західних регіонах.

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Тим часом у північних – близько норми, у південних і східних областях орієнтовно 50 – 70% від місячної норми. До речі, у зв'язку з очікуваним дефіцитом дощів, на більшій частині Лівобережжя упродовж місяця очікуються сприятливі умови для ґрунтової посухи й найвищий рівень пожежної небезпеки в лісових районах.