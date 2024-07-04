Сильна спека надовго не затримається: коли по всій Україні знову похолодає
Джерело:Meteoprog
Липень в Україні почався з аномальної спеки. Втім, надовго дуже висока температура не затримається.
Так, згодом в України знову похолодає. Синоптик Ігор Кібальчич спрогнозував, коли саме знизиться температура.
До речі Чи можливі у липні заморозки, де буде найспекотніше, а де – найбільше литиме: погода на місяць
Коли буде похолодання
Експерт розповідав, що на початку місяця аномальна спека охопить більшу частину нашої держави. Вдень температурні максимуми можуть сягнути до +39 градусів.
"Якщо в західних та північних регіонах спекотна погода не затримається надовго, то ось центральні, південні та східні області перебуватимуть під палючим сонцем та за відсутності дощів впродовж найближчого тижня, а то й навіть довше", – зазначив синоптик.
Зверніть увагу Сильні грозові зливи: де буде найбільше опадів у липні
Кібальчич писав, що завдяки динамічнішим процесам в атмосфері та переважанню циклонічної діяльності західні області перебуватимуть в більш комфортній і менш спекотній повітряній масі з великою кількістю дощів.
Протягом другої й третьої декади липня температурний фон трохи знизиться, завдяки ослабленню блокувального антициклону та деякій активізації синоптичних процесів із заходу. Проте все ще середньодобові показники температури перевищуватимуть кліматичну норму,
– зазначив синоптик.
До речі, опади в другій і третій декаді місяця розподіляться плямисто й нерівномірно. Втім, сумарна кількість за місяць виявиться вищою за норму в західних регіонах.
Дивіться також Різниця майже 20 градусів: в яких областях буде сильна спека, а де – знову прохолода
Тим часом у північних – близько норми, у південних і східних областях орієнтовно 50 – 70% від місячної норми. До речі, у зв'язку з очікуваним дефіцитом дощів, на більшій частині Лівобережжя упродовж місяця очікуються сприятливі умови для ґрунтової посухи й найвищий рівень пожежної небезпеки в лісових районах.