Похолодання ще не чекайте: найближчими днями в Україні продовжиться спека

На вихідних в Україні очікується тепла й сонячна погода. Подекуди знову буде сильна спека.

Про це повідомив синоптик Ігор Кібальчич. Експерт зробив прогноз погоди на 24 і 25 серпня.

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Прогноз на вихідні

Кібальчич зауважив, що над більшою частиною Східної Європи встановилося поле високого тиску. Завдяки цьому погодні умови над великою територією є досить спокійними. Зокрема, без значних коливань температури й з практично повною відсутністю дощів.

У найближчі дві доби прогнозується стабільна і тепла погода, без опадів. У південно-східних областях України утримається спека з максимальними денними показниками в межах +31 – +36 градусів,

– зазначив синоптик.

Додав, що вітер буде слабким, переважно північно-східного напрямку.

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Погода на День Незалежності

За прогнозом Кібальчича, 24 серпня по всій Україні буде мінлива хмарність, без опадів.

На Заході вночі та вранці місцями слабкий туман. Вітер змінних напрямків, 3 – 8 метрів на секунду. Температура вночі +9 – +14, вдень +27 – +32. У Карпатах +6 – +11 градусів і +20 – +25 відповідно.

На Півночі вітер північний, 5 – 10 метрів на секунду Вночі +10 – +15, вдень +26 – +31.

У центральних областях вітер північний, 7 – 12 метрів на секунду. Температура повітря вночі +14 – +19, вдень +28 – +33.

На Півдні вітер північно-східний, 7 – 12 метрів на секунду. Вночі +16 – +21, вдень +29 – +34 градуси.

На Сході вітер північно-східний, 5 – 10 метрів на секунду. Температура вночі +16 – +21, вдень +30 – +35 градусів.

До речі, у неділю, 25 серпня, також буде сильна спека. Зокрема, в центральних, східних і південних областях очікується до +36 градусів. На Півночі та Заході дещо менше, – вдень до +33 градусів.