+30 і більше: чи повернеться ще спека в Україну
В Україні досі триває метеорологічне літо. Ба більше, подекуди температура навіть побила рекорди. Втім, сильної спеки вже немає.
Чи повернеться вона в останній декаді вересня, якою буде погода найближчими днями, пише 24 Канал.
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Чи буде ще спека
Синоптики Укргідрометцентру зробили прогноз на три доби, зокрема, 21 – 23 вересня. Зазначили, що в Україні утримається суха погода. Вітер північний, північно-східний, 5 – 10 метрів на секунду.
Температура вночі +6 – +12 градусів, тільки на узбережжі морів +13 – +18. Вдень в Україні +21 – +26. У Карпатах +15 – +20 градусів.
Зауважимо, що за орієнтовним прогнозом на картах, 24 і 25 вересня максимум +25 градусів. Тож спека в Україні наразі не очікується.
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Прогноз погоди на 21 – 25 вересня / Скриншоти з Укргідрометцентру