Синоптик розповів, коли відчутно покращиться погода в Україні

13 квітня, 08:00
Маргарита Волошина
Основні тези
  • Наприкінці цього тижня в Україні очікуються теплі температури.
  • Попри такі позитивні зміни, ще подекуди можливі незначні опади.

Наприкінці поточного тижня погода в Україні відчутно здивує теплими температурами. Водночас на території країни подекуди можливі опади.

Відповідну інформацію повідомив начальник Черкаського обласного центру з гідрометрології Віталій Постригань у фейсбуці.

Коли чекати покращення погоди?

Синоптик повідомив, що, згідно з аналізом консолідованих прогнозів провідних європейських моделей, вже з початком поточного тижня, арктичний холод поступово відступатиме, натомість будуть підвищення. 

Великодній тиждень має всі шанси стати теплішим за норму, особливо – його друга половина, 
– написав він.

Зазначимо, що прогноз Українського гідрометеорологічного центру свідчить про припинення опадів з 14 квітня, за винятком східних областей, та про підвищення денних температурних максимумів до 11 – 17 градусів тепла.

Зверніть увагу. Загалом у квітні можливе різке підвищення температури до 25 – 30 градусів тепла. Утім, поточна синоптична ситуація поки що не передбачає подібного зростання для температурних значень.

Якою буде погода в квітні?

  • Синоптик пояснював, що сильних снігопадів у квітні в Україні не очікується через тепле повітря в приземному шарі. Але можливий мокрий сніг через холод у верхніх шарах атмосфери, але він швидко тане.

  • Найближчими днями в Україні не очікується сильного посилення вітру. Водночас у деяких регіонах можливе утворення туманів у нічні та ранкові години, проте вони є типовими для такого весняного періоду.

  • Також для весни є звичним повернення такого явища як грози. Утім, з моменту початку повномасштабної війни синоптикам стало складніше відстежувати грози через знищення радіолокаційних систем.

  • Представник Укргідрометцентру Іван Семиліт пояснював, що температурні коливання у квітні загалом є нормальним явищем, оскільки весна сама по собі є здебільшого перехідним сезоном між зимою та літом.