Синоптик розповів, коли відчутно покращиться погода в Україні

Наприкінці поточного тижня погода в Україні відчутно здивує теплими температурами. Водночас на території країни подекуди можливі опади.

Відповідну інформацію повідомив начальник Черкаського обласного центру з гідрометрології Віталій Постригань у фейсбуці.

Коли чекати покращення погоди?

Синоптик повідомив, що, згідно з аналізом консолідованих прогнозів провідних європейських моделей, вже з початком поточного тижня, арктичний холод поступово відступатиме, натомість будуть підвищення.

Великодній тиждень має всі шанси стати теплішим за норму, особливо – його друга половина,

– написав він.

Зазначимо, що прогноз Українського гідрометеорологічного центру свідчить про припинення опадів з 14 квітня, за винятком східних областей, та про підвищення денних температурних максимумів до 11 – 17 градусів тепла.

Зверніть увагу. Загалом у квітні можливе різке підвищення температури до 25 – 30 градусів тепла. Утім, поточна синоптична ситуація поки що не передбачає подібного зростання для температурних значень.

