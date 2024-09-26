Значні дощі, грози, шквали та похолодання вже незабаром накриють частину України

Найближчими днями частину України накриють дощі та грози. Також очікується відчутне похолодання й посилення вітру.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі. Синоптики розповіли, якої погоди чекати наприкінці вересня.

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Дощі, грози та похолодання

Наприкінці тижня в частині України дощитиме. Так, 27 – 29 вересня в більшості західних областей короткочасні опади, окремі грози. У суботу в Карпатах подекуди значні дощі.

Вночі +12 – +19, однак, 27 вересня у східних областях +9 – +14. Вдень в Україні +22 – +28 градусів.

У неділю в західних та Житомирській областях пройдуть помірні, місцями значні дощі, очікується відчутне зниження температури вночі та вдень до +9 – +16 градусів,

– попередили синоптики.

Також додали, що на решті території України ще утримається тепла погода, переважно без опадів погода. Вночі +11 – +16 градусів, вдень +24 – +29 градусів. У Київській, Чернігівській і Вінницькій областях +18 – +23 градуси.

Прогноз погоди на 27 – 29 вересня / Скриншоти з Укргідрометцентру

Вітер буде південний з переходом у західних областях на північний, 7 – 12 метрів на секунду. Втім, 27 і 29 вересня на Заході подекуди пориви 15 – 20 метрів на секунду.