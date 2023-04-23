Якою буде погода на Провідну неділю: де знову йтиме дощ, а де пригріє до +19
Джерело:Укргідрометцентр
Християни східного обряду 23 квітня відзначають Провідну неділю. Синоптики спрогнозували, якою ж буде погода в цей день.
У яких областях слід знову чекати дощу, чи буде злива та скільки градусів прогнозують на вулиці, розповідаємо далі.
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Яку погоду прогнозують на Провідну неділю
В Укргідрометцентрі розповіли, що у частині областей України сьогодні, 23 квітня, знову капатиме.
У східних областях, вдень і в південній частині, на Дніпропетровщині, у Карпатах та прикарпатських областях невеликі короткочасні дощі, окремі грози,
– зазначили синоптики.
На щастя, ця неділя вже буде теплою. Так, майже у всіх областях, окрім Луганської та Харківської, температура повітря перевищить +15 градусів. Подекуди навіть очікується +18...+19. Цікаво, що найвищі показники прогнозують не на Півдні, а на Заході нашої держави.
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