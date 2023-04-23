Якою буде погода на Провідну неділю: де знову йтиме дощ, а де пригріє до +19

Християни східного обряду 23 квітня відзначають Провідну неділю. Синоптики спрогнозували, якою ж буде погода в цей день.

У яких областях слід знову чекати дощу, чи буде злива та скільки градусів прогнозують на вулиці, розповідаємо далі.

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Яку погоду прогнозують на Провідну неділю

В Укргідрометцентрі розповіли, що у частині областей України сьогодні, 23 квітня, знову капатиме.

У східних областях, вдень і в південній частині, на Дніпропетровщині, у Карпатах та прикарпатських областях невеликі короткочасні дощі, окремі грози,

– зазначили синоптики.

На щастя, ця неділя вже буде теплою. Так, майже у всіх областях, окрім Луганської та Харківської, температура повітря перевищить +15 градусів. Подекуди навіть очікується +18...+19. Цікаво, що найвищі показники прогнозують не на Півдні, а на Заході нашої держави.

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Прогноз погоди на 23 квітня / Скриншот з Укргідрометцентру