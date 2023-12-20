Якою буде погода на Різдво: чи варто готувати шапки та рукавички

Погода на Різдво в Україні буде капризною. Дізнайтеся, чи знадобляться вам шапки, шарфи та теплі рукавички 24 та 25 грудня 2023 року.

До вашої уваги прогноз погоди на Різдво, яким ділиться 24 Канал. Згідно з даними синоптиків, очікувати на пишний сніг, який у нас асоціюється з різдвяними святами, не варто. Читайте далі, якою буде погода на Різдво в Україні.

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Погода на Різдво в Україні: чого очікувати

У коментарі 24 Каналу синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха розповіла, чи варто очікувати сніг на Різдво. Вона зазначила, що наразі є лише орієнтовні прогнози. Водночас зазначила, що 25 грудня з півночі заходу може надходити стрімкий атмосферний фронт.

Багато опадів не принесе, але буде доволі вітряно. Опади, якщо і будуть, то змішаної фази. Переважно дощ, подекуди з мокрим снігом. Переважно плюсова температура буде в більшості регіонів країни,

– зауважила синоптикиня.

Якщо говорити про сніговий покрив, то 24 та 25 грудня варто очікувати його здебільшого на північних кордонах нашої держави. Також він залишатиметься у незначній кількості на Сумщині та Харківщині. Водночас він не буде дуже стійким.

Нового такого снігу, щоб нападав, ні (не буде – 24 Канал),

– підкреслила Птуха.

За словами Наталії Птухи, зимову погоду варто очікувати у Карпатах. Правда, там йтиме мокрий сніг. Але це не заважає йому утворити сніговий покрив, який ми асоціюємо з різдвяними святами.

Якою буде температура повітря

24 грудня погода буде далекою від святкової. На Заході, Півночі та Сході очікується мороз. А от у Центрі та на Півдні – плюсова температура. Практично всюди будуть опади. Правда, на Заході, Півночі, Сході та Центрі – дощ зі снігом, а на Півдні – дощ.



Якою буде погода в Україні 25 грудня / Скриншот карти Укргідрометцентру

А от 25 грудня – на Різдво – буде ще тепліше. Максимально повітря прогріватиметься до +9…+11 градусів вдень. Вночі варто очікувати на температуру у межах +5…+3 градуси. Що стосується опадів, то вони будуть по всій території країни. Так, на Чернігівщині та Сумщині може падати дощ зі снігом. А в решті регіонів – дощ.