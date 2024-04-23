Чи треба знову брати парасольки: на яку погоду чекати 24 квітня

У середу, 24 квітня, температурні показники будуть по-весняному теплими. Щоправда, цей день не минеться без опадів.

Вже кілька тижнів поспіль квітень плаче так, ніби він не весняний місяць, а осінній, не провісник гарячого літа, а попередник суворої зими. Чи в середу треба вдягати плащі з капюшоном, інформує 24 Канал.

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Тепло, але мокро

В усіх областях України середня температура повітря становитиме 13 – 15 градусів тепла. Певна річ, в якихось регіонах буде набагато тепліше, а десь холодніше.

Високі температури очікуються на Півдні та Сході країни. Так, на Херсонщині, Одещині та Миколаївщині показник термометра не опуститься нижче за 20 градусів тепла і навіть ризикне піднятися до 23 градусів.

У таких областях, як Донецька, Луганська та Харківська температура повітря коливатиметься від 16 до 20 градусів тепла.

Натомість на Півночі та Заході країни показники можуть бути подекуди нижчими за середні. Так, на Чернігівщині та Сумщині прогнозують плюс 12 – плюс 14 градусів. На Львівщині, Тернопільщині та Івано-Франківщині – 14 – 16 градусів тепла.

Втім, спільним знаменником для погоди в українських регіонах стане не лише тепла температура повітря, але й опади. По всій Україні пройдуть дощі. Найбільше дощитиме на Півночі та Заході, невеликий дощ пройде на Сході та Півдні.

Отже, без парасольок та капюшонів завтра не обійтися.

Погода в обласних центрах

Київ – +13...+15,

Ужгород – +14...+16,

Львів – +14...+16,

Івано-Франківськ – +14...+16,

Тернопіль – +14...+16,,

Чернівці – +14...+16,,

Хмельницький – +14...+16,,

Луцьк – +14...+16,,

Рівне – +12...+14,

Житомир – +14...+16,

Вінниця – +14...+16,

Одеса – +20...+22,

Миколаїв – +21...+23,

Херсон – +21...+23,

Сімферополь – +25...+27,

Кропивницький – +20...+22,

Черкаси – +16...+18;

Чернігів – +12...+14,

Суми – +12...+14,

Полтава – +15...+17,

Дніпро – +20...+22,

Запоріжжя – +20...+22,

Донецьк – +18...+20,

Луганськ – +17...+19,

Харків – +16...+18

Прогноз погоди на 24 квітня / Фото Укргідрометцентр