В Україну рухається новий та ще більший циклон: чим він відрізнятиметься від попереднього

Циклон, який спричинив снігопади та хуртовину в низці областей, покидає територію України. Однак за кілька днів до нас завітає новий.

Керівниця пресслужби Укргідрометцентру Наталія Птуха під час брифінгу в Медіацентрі Україна-Укрінформ розповіла, що в ніч проти середи Україну накриє новий циклон з південного заходу.

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Коли циклон буде найактивнішим

За словами Наталії Птухи, циклон буде дуже активний. І починаючи з вечора вівторка він зайде на західні області. Вже в ніч проти середи припаде найактивніша фаза, а в середу вдень циклон вже буде покидати територію України.

Якою буде погода в областях

Під час активності циклону очікуються пориви вітру в межах 15 – 22 м/с, однак у західних областях пориви вітру можуть бути більшими.

Наталія Птуха розповіла, що у середу в Україні очікуються опади практично по всій території України. Він охоплюватиме ще більшу територію, але опади будуть різноманітної фази.

До прикладу, у західних областях буде переважно сніг і температура повітря становитиме вдень та вночі від 0 до -6 градусів морозу. На Півночі та у Вінницькій, Черкаській, Полтавській й Харківській областях буде мокрий сніг, а на Півдні й Південному Сході – дощі.

Натомість у Києві може пройти дощ і мокрий сніг.

Безпосередньо для Києва також очікуємо змішану фазу опадів – вони можуть розпочатися з дощу, потім перейти у сніг,

– сказала Наталія Птуха.

Вочевидь, цього разу найморозніше буде на Заході нашої країни. Натомість під час попереднього циклону, 26 та 27 листопада, найактивніше циклон вирував на Півдні, а також в центральній та північній частинах України.