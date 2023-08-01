Цілковито сонячних днів по всій Україні ще не буде: в яких областях дощитиме у серпні
За прогнозом синоптиків, у серпні середня місячна температура буде дещо вищою за норму. Втім, на початку стабільної, спекотної погоди ще не буде.
У перший тиждень серпня в Україні збережеться мінлива погода. Про це у коментарі 24 Каналу розповіла синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха.
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Де знову будуть дощі та грози
За прогнозом синоптиків, 1 та 2 серпня у частині областей пройдуть невеликі короткочасні дощі та грози.
Якоїсь стабільної, спекотної погоди немає. Весь час чергується,
– зазначила Наталія Птуха.
Додала, що трохи буде перерва, тиск підвищиться. Втім, далі – знову атмосферний фронт або нестабільна атмосфера. До речі, переважно у денні години грозова активність може бути більшою, однак, носитиме більш локальний характер.
Зауважимо, минулого тижня синоптики прогнозували, що 3 та 6 серпня у західних й подекуди північних областях також ймовірні короткочасні дощі та грози. В інших регіонах – без опадів.
За попередніми розрахунками, на Півдні та Сході 4 і 7 серпня вже може бути підвищення температури, зокрема, +30...+35 градусів і навіть трохи вище,
– розповіла синоптикиня.
Водночас наголосила, прогноз ще будуть уточнювати.
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