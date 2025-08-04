Аж до заморозків: чи буде в Україні різке похолодання
- Раніше у Карпатах, північних, східних, Волинській і Запорізькій областях у серпні подекуди фіксували заморозки до -2 градусів.
- Представниця Укргідрометцентру відповіла, чи можливі вони цього року.
Раніше в частині областей України вже у серпні фіксували заморозки. Так, температура повітря подекуди сягала -2 градусів.
Та чи можливе сильне похолодання у серпні цього року, – в інтерв'ю 24 Каналу відповіла представниця Укргідрометцентру Наталія Птуха.
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Чи буде різке похолодання у серпні?
Наталія Птуха зауважила, що історія й архіви інколи фіксували заморозки вже у серпні. Абсолютний мінімум у Карпатах, а також північних, східних, Волинській і Запорізькій областях у серпні подекуди сягав до -2 градусів.
Однак наразі передумов для таких погодних умов, принаймні в першій декаді серпня, точно не очікуємо,
– підкреслила представниця Укргідрометцентру.
Загалом якась різка зміна погоди в Україні поки не передбачається, зазначила Наталія Птуха.
Додамо, за прогнозом синоптиків, середньомісячна температура у серпні буде в межах +20 – +26 градусів, що на 1,5 – 2 градуси вище за норму. Тільки в західних областях +17 – +20 градусів, що в межах норми.