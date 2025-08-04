Раніше в частині областей України вже у серпні фіксували заморозки. Так, температура повітря подекуди сягала -2 градусів.

Та чи можливе сильне похолодання у серпні цього року, – в інтерв'ю 24 Каналу відповіла представниця Укргідрометцентру Наталія Птуха.

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Чи буде різке похолодання у серпні?

Наталія Птуха зауважила, що історія й архіви інколи фіксували заморозки вже у серпні. Абсолютний мінімум у Карпатах, а також північних, східних, Волинській і Запорізькій областях у серпні подекуди сягав до -2 градусів.

Однак наразі передумов для таких погодних умов, принаймні в першій декаді серпня, точно не очікуємо,

– підкреслила представниця Укргідрометцентру.

Загалом якась різка зміна погоди в Україні поки не передбачається, зазначила Наталія Птуха.

Додамо, за прогнозом синоптиків, середньомісячна температура у серпні буде в межах +20 – +26 градусів, що на 1,5 – 2 градуси вище за норму. Тільки в західних областях +17 – +20 градусів, що в межах норми.