Потепління буде недовгим: коли в Україні знову похолодає

Після сильних заморозків до України знову прийшло потепління. Подекуди повітря прогріється до +18 градусів. Втім, на довго не затримається.

Про це розповіла синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха в інтерв'ю NV. Експертка сказала, коли знову почне знижуватися температура.

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Коли буде похолодання

Синоптикиня розповіла, що найближчими днями в Україні будуть панувати повітряні потоки з південного заходу. Вони несуть теплішу повітряну масу.

Принаймні вдень повітря буде прогріватися до комфортних +15 градусів у більшості регіонів. По Півдню очікуємо навіть до +17 – +18 градусів,

– зазначила Наталія Птуха.

Додала, нічна температура зберігатиметься в межах +1 – +7. Заморозки поки відступили, тільки подекуди температура повітря ще може опускатися трохи нижче 0. Так, "мінуси" очікується найближчими днями в Карпатах, зокрема, -1 – -3 градуси.

З четверга, 24 жовтня, повітряні потоки знову мінятимуть свій напрямок, і стане прохолодніше. Північно-західний вітер трохи знизить температуру до +10 – +13 у більшості областей, а ще додасть хмарності,

– сказала синоптикиня.

Експертка підсумувала, що цей тиждень загалом буде досить спокійним через вплив антициклону. Сильні перепади не очікуються.

"Це означає, що опадів теж годі чекати. Зокрема, снігу по країні не передбачається впродовж цього тижня", — зазначила Наталія Птуха.

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