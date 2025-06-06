Чи прийде похолодання: відомий прогноз погоди на 7 червня

У суботу, 7 червня, по всій країні буде спека. Частину України вкриють короткочасні дощі.

Сезон прохолодних днів і безкінечних гроз закінчився. До України прийшла суха і жарка погода, передає 24 Канал.

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Яка температура повітря буде у суботу

Середня температура повітря у суботу, 7 червня, становитиме вдень 30 – 32 градуси тепла, а вночі – 20 – 18 градусів тепла.

Найспекотнішим буде вихідний день у південних та східних областях. Там стовпчик термометра підніметься до 34 градусів тепла. Також на півдні, центрі та сході України спостерігатиметься переважно суха погода, за винятком Харківщини та Луганщини. У цих двох регіонах можливий дощ із грозою.

На Заході та Півноч температура коливатиметься від 28 до 31 градусів. Місцями пройдуть короткочасні дощі.

Зверніть увагу! 7 червня, крім більшості західних, північних і центральних областей, надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Яка погода в обласних центрах

Київ +30...+32;

Ужгород +29...+31;

Львів +28...+30;

Івано-Франківськ +30...+32;

Тернопіль +29...+31;

Чернівці +30...+32;

Хмельницький +30...+32;

Луцьк +28...+30;

Рівне +29...+31;

Житомир +30...+32;

Вінниця +30...+32;

Одеса +27...+29;

Миколаїв +32...+34;

Херсон +32...+34;

Сімферополь +30...+32;

Кропивницький +31...+33;

Черкаси +30...+32;

Чернігів +30...+32;

Суми +30...+32;

Полтава +30...+32;

Дніпро +32...+34;

Запоріжжя +32...+34;

Донецьк +31...+33;

Луганськ +30...+32;

Харків +31...+33;

Прогноз погоди на 7 червня 2025 рік / Фото Укргідрометцентр