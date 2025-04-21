Чи будуть заморозки у травні

Березень в Україні був аномально теплим. Втім, на початку квітня прийшло різке похолодання зі снігом та заморозками подекуди аж до -10 градусів. І хоча зараз в Україні знову тепло, похолодання ще можливе.

Та чи чекати заморозків у травні, – в інтерв'ю 24 Каналу відповіла синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха.

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Заморозки у травні

Синоптикиня зауважила, що заморозки у травні бувають, а інколи навіть у червні. В архівах такі показники зафіксовані.

Звичайно, не обов'язково, що вони будуть. Але виключати теж поки що не можемо. Усе в межах прогнозованого періоду, тобто це тиждень – 10 діб, – те, про що можемо говорити,

– підкреслила Наталія Птуха.

До речі, представниця Укргідрометцентру розповіла, що до кінця квітня знову очікується похолодання. Так, зниження температури прогнозують з 26 – 27 квітня.

Птуха зауважила, що зараз у нас переважають потоки з півдня, південного сходу, а починаючи з 26 квітня уже процеси зміняються на північно-західні знову.

Тому очікуємо на поступове зниження температури на 5 – 10 градусів нижче у порівнянні з тою градацією, яка є тепер,

– сказала синоптикиня.

Уточнила, наприклад, якщо вдень 24 квітня очікується +20 – +26 градусів, то пізніше подекуди вже може бути вдень навіть +10 – +15 градусів. Нічні заморозки поки не прогнозують.

Поки що ці процеси будуть більше з хмарністю та опадами, тому і заморозків за таких умов не має бути. Але, звичайно, будемо уточнювати, тому що це ще 10 днів до того моменту,

– наголосила Птуха.

Синоптикиня додала, що не буває таких моментів, аби 20 градусів трималося всю весну і тільки йшло на підвищення. Завжди є коливання температури різної інтенсивності. У якісь роки воно більш відчутне, у якісь – менше.

"Поки що в нас до 25 квітня стабільно тепло, а потім вже трошечки буде знижуватися температура", – підсумувала Наталія Птуха.

Цікаво! Абсолютний мінімум температури повітря, який фіксували в Україні за всю історію метеоспостережень у квітні, сягає -6 – -16 градусів. У Карпатах, Чернігівській, Сумській та Харківській областях -17 – -22 градуси. На крайньому Півдні та Львівщині місцями -3 – -5 градусів.