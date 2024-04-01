Короткочасні дощі й шквальний вітер: прогноз погоди в Україні на 2 квітня

Прогноз погоди в Україні на вівторок, 2 квітня, буде відрізнятися залежно від регіонів нашої держави. Частину країни накриють короткочасні дощі.

Тому рекомендуємо взяти з собою парасольки чи дощовики. Крім того, у більшості країни прогнозують шквальні пориви вітру.

До теми Пил із Сахари накрив Україну: синоптики попереджають про небезпеку

Якою буде погода в Україні 2 квітня

По всій Україні 2 квітня синоптики прогнозують мінливу хмарність, а також продовження тепла, яке триває вже кілька днів. Водночас у частині областей прогнозують короткочасні опади у вигляді дощу.

На Заході України цього дня прогнозують невеликі дощі, які час від часу змінюватимуть сонячні промінці, що визиратимуть з-за хмар. Водночас температура цього дня у регіоні буде найхолоднішою серед усіх областей нашої держави і може опуститися до +15 градусів.

Теплішою буде погода у північних областях. Там також прогнозують короткочасні дощі, а стовпчики термометра коливатимуться від +22 до +25 градусів. Водночас опадів цього дня не прогнозують у Сумській області.

У Центрі України також можливі незначні опади у вигляді дощу, які триватимуть короткочасно. Температура у регіоні також триматиметься від +22 до +25 градусів.

У південних та східних областях не прогнозують жодних опадів, а впродовж цілого дня триматиметься мінлива хмарність. Найтепліше цього дня буде у Криму, Луганській і Донецькій областях, де стовпчики термометра піднімуться до +26 градусів.

Метеорологи попереджають про шквальний вітер

В Укргідрометцентрі також попередили, що 2 квітня вночі в західних областях, а вдень в більшості України, крім сходу, будуть шквальні пориви вітру. Зокрема, його швидкість може сягати від 15 до 20 метрів на секунду, а на високогір'ї Карпат – від 25 до 30 метрів на секунду.

Через це синоптики оголосили у більшості областей України I рівень небезпечності, жовтий.



У більшості областей України очікують шквальні пориви вітру / Карта Укргідрометцентру

Температура в обласних центрах України

Київ – +22...+24

Ужгород – +15...+17

Львів – +15...+17

Івано-Франківськ – +15...+17

Тернопіль – +21..+23

Чернівці – +15...+17

Хмельницький – +21…+23

Луцьк – +21...+23

Рівне – +21...+23

Житомир – +23...+25

Вінниця – +22...+24

Одеса – +22...+24

Миколаїв – +21...+23

Херсон – +22...+24

Сімферополь – +24...+26

Кропивницький – +23...+25

Черкаси – +22...+24

Чернігів – +23...+25

Суми – +22...+24

Полтава – +22...+24

Дніпро – +22...+24

Запоріжжя – +22...+24

Донецьк – +24...+26

Луганськ – +24...+26

Харків – +23...+25



Прогноз погоди в Україні 2 квітня / Карта Укргідрометцентру