Короткочасні дощі й шквальний вітер: прогноз погоди в Україні на 2 квітня
Джерело:Укргідрометцентр
Прогноз погоди в Україні на вівторок, 2 квітня, буде відрізнятися залежно від регіонів нашої держави. Частину країни накриють короткочасні дощі.
Тому рекомендуємо взяти з собою парасольки чи дощовики. Крім того, у більшості країни прогнозують шквальні пориви вітру.
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Якою буде погода в Україні 2 квітня
По всій Україні 2 квітня синоптики прогнозують мінливу хмарність, а також продовження тепла, яке триває вже кілька днів. Водночас у частині областей прогнозують короткочасні опади у вигляді дощу.
На Заході України цього дня прогнозують невеликі дощі, які час від часу змінюватимуть сонячні промінці, що визиратимуть з-за хмар. Водночас температура цього дня у регіоні буде найхолоднішою серед усіх областей нашої держави і може опуститися до +15 градусів.
Теплішою буде погода у північних областях. Там також прогнозують короткочасні дощі, а стовпчики термометра коливатимуться від +22 до +25 градусів. Водночас опадів цього дня не прогнозують у Сумській області.
У Центрі України також можливі незначні опади у вигляді дощу, які триватимуть короткочасно. Температура у регіоні також триматиметься від +22 до +25 градусів.
У південних та східних областях не прогнозують жодних опадів, а впродовж цілого дня триматиметься мінлива хмарність. Найтепліше цього дня буде у Криму, Луганській і Донецькій областях, де стовпчики термометра піднімуться до +26 градусів.
Метеорологи попереджають про шквальний вітер
В Укргідрометцентрі також попередили, що 2 квітня вночі в західних областях, а вдень в більшості України, крім сходу, будуть шквальні пориви вітру. Зокрема, його швидкість може сягати від 15 до 20 метрів на секунду, а на високогір'ї Карпат – від 25 до 30 метрів на секунду.
Через це синоптики оголосили у більшості областей України I рівень небезпечності, жовтий.
У більшості областей України очікують шквальні пориви вітру / Карта Укргідрометцентру
Температура в обласних центрах України
Київ – +22...+24
Ужгород – +15...+17
Львів – +15...+17
Івано-Франківськ – +15...+17
Тернопіль – +21..+23
Чернівці – +15...+17
Хмельницький – +21…+23
Луцьк – +21...+23
Рівне – +21...+23
Житомир – +23...+25
Вінниця – +22...+24
Одеса – +22...+24
Миколаїв – +21...+23
Херсон – +22...+24
Сімферополь – +24...+26
Кропивницький – +23...+25
Черкаси – +22...+24
Чернігів – +23...+25
Суми – +22...+24
Полтава – +22...+24
Дніпро – +22...+24
Запоріжжя – +22...+24
Донецьк – +24...+26
Луганськ – +24...+26
Харків – +23...+25