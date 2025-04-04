До +19 і майже без опадів: погода в Україні на 4 квітня

Згідно з прогнозом синоптиків, 4 квітня в більшості регіонів України очікується комфортна весняна погода. Більшість областей країни опиниться під впливом поля підвищеного тиску.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

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Якою буде погода в Україні 4 квітня

За словами синоптиків, 4 квітня в Україні пануватиме переважно суха та тепла погода. Більшість областей опиняться під впливом зони підвищеного тиску. Однак на півдні країни місцями можливий невеликий дощ через вплив атмосферного фронту.

Впродовж доби зберігатиметься мінлива хмарність, вітер буде півночно-західний, 3 – 8 метри на секунду.

Температура повітря уночі становитиме від +3 до +8 градусів, а вдень прогріється до +14…+19 градусів. Однак у Карпатах буде дещо прохолодніше: вночі близько 0 градусів, а вдень +9...+14 градусів.

Якою буде погода в Києві та області

Жителів Київщини та столиці 4 квітня також очікує мінлива хмарність без опадів. Вітер північно-західний, 3 – 8 метри на секунду.

У Київській області температура вночі становитиме +3…+8 градусів, вдень +14…+19 градусів. У Києві нічна температура буде в межах +4…+6 градусів, а вдень стовпчики термометрів покажуть комфортні +17…+19 градусів.

Якою буде температура в обласних центрах

Київ +17...+19;

Ужгород +17...+19;

Львів +16...+18;

Івано-Франківськ +15...+17;

Тернопіль +16...+18;

Чернівці +16...+18;

Хмельницький +15...+17;

Луцьк +16...+18;

Рівне +16...+18;

Житомир +16...+18;

Вінниця +15...+17;

Одеса +16...+18;

Миколаїв +17...+19;

Херсон +17...+19;

Сімферополь +15...+17;

Кропивницький +17...+19;

Черкаси +17...+19;

Чернігів +16...+18;

Суми +16...+18;

Полтава +16...+18;

Дніпро +19...+21;

Запоріжжя +16...+18;

Донецьк +17...+19;

Луганськ +18...+20;

Харків +16...+18.

Прогноз погоди на 4 квітня / Карта Укргідрометцентру

До слова, вже з 6 по 10 квітня в Україні очікується значний спад температури та снігопади. Можливе утворення снігового покриву заввишки від 3 до 15 сантиметрів, а також ожеледиця на дорогах.