Штормові вітри, туман, можливий мокрий сніг: прогноз погоди в Україні на 5 листопада
Прогноз погоди в Україні на вівторок, 5 листопада, продовжить приносити в Україну похолодання. Цього дня у деяких областях може піти мокрий сніг вночі, а також очікують значні пориви вітру.
Водночас опадів по всій території нашої держави не прогнозують. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на прогноз погоди від Укргідрометцентру.
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Яку погоду слід чекати в Україні 5 листопада
В Укргідрометцентрі зазначили, що 5 листопада по всій Україні буде хмарно з проясненнями та без жодних опадів. Лише у східних областях вночі невеликий мокрий сніг.
Водночас у західних областях вночі та вранці подекуди слід очікувати туман.
Температура повітря вночі опуститься до 0 – -5 градусів. Вдень прогнозується підвищення температури до +3 – +8 градусів, при цьому у східних областях буде дещо холодніше – від 0 до +5 градусів.
Очікується західний та північно-західний вітер зі швидкістю від 5 до 10 метрів на секунду. Однак вночі жителям південно-східних та східних областей слід підготуватися до штормових поривів, що сягатимуть 15 – 18 метрів на секунду.
У Київській області 5 листопада буде хмарно з проясненнями, опадів також не передбачається. Температура повітря вночі опуститься до 0 – -5 градусів морозу, тоді як денні максимуми сягатимуть від +3 до +8 градусів.
У столиці України, місті Києві, нічна температура коливатиметься від -1 до -3 градусів, а денна – від +5 до +7 градусів.
Якою буде погода в містах України
- Київ +5...+7
- Ужгород +7...+9
- Львів +6...+8
- Івано-Франківськ +6...+8
- Тернопіль +5...+7
- Чернівці +6...+8
- Хмельницький +5...+7
- Луцьк +6...+8
- Рівне +5...+7
- Житомир +5...+7
- Вінниця +5...+7
- Одеса +7...+9
- Миколаїв +6...+8
- Херсон +6...+8
- Сімферополь +6...+8
- Кропивницький +5...+7
- Черкаси +5...+7
- Чернігів +4...+6
- Суми +2...+4
- Полтава +4...+6
- Дніпро +4...+6
- Запоріжжя +4...+6
- Донецьк +2...+4
- Луганськ 0...+2
- Харків +2...+4