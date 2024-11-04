Штормові вітри, туман, можливий мокрий сніг: прогноз погоди в Україні на 5 листопада

4 листопада 2024, 14:39
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Автор: Владислав Кравцов

Прогноз погоди в Україні на вівторок, 5 листопада, продовжить приносити в Україну похолодання. Цього дня у деяких областях може піти мокрий сніг вночі, а також очікують значні пориви вітру.

Водночас опадів по всій території нашої держави не прогнозують. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на прогноз погоди від Укргідрометцентру.

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Яку погоду слід чекати в Україні 5 листопада

В Укргідрометцентрі зазначили, що 5 листопада по всій Україні буде хмарно з проясненнями та без жодних опадів. Лише у східних областях вночі невеликий мокрий сніг.

Водночас у західних областях вночі та вранці подекуди слід очікувати туман. 

Температура повітря вночі опуститься до 0 – -5 градусів. Вдень прогнозується підвищення температури до +3 – +8 градусів, при цьому у східних областях буде дещо холодніше – від 0 до +5 градусів.

Очікується західний та північно-західний вітер зі швидкістю від 5 до 10 метрів на секунду. Однак вночі жителям південно-східних та східних областей слід підготуватися до штормових поривів, що сягатимуть 15 – 18 метрів на секунду. 

У Київській області 5 листопада буде хмарно з проясненнями, опадів також не передбачається. Температура повітря вночі опуститься до 0 – -5 градусів морозу, тоді як денні максимуми сягатимуть від +3 до +8 градусів. 

У столиці України, місті Києві, нічна температура коливатиметься від -1 до -3 градусів, а денна – від +5 до +7 градусів.

Якою буде погода в містах України

  • Київ +5...+7
  • Ужгород +7...+9
  • Львів +6...+8
  • Івано-Франківськ +6...+8
  • Тернопіль +5...+7
  • Чернівці +6...+8
  • Хмельницький +5...+7
  • Луцьк +6...+8
  • Рівне +5...+7
  • Житомир +5...+7
  • Вінниця +5...+7
  • Одеса +7...+9
  • Миколаїв +6...+8
  • Херсон +6...+8
  • Сімферополь +6...+8
  • Кропивницький +5...+7
  • Черкаси +5...+7
  • Чернігів +4...+6
  • Суми +2...+4
  • Полтава +4...+6
  • Дніпро +4...+6
  • Запоріжжя +4...+6
  • Донецьк +2...+4
  • Луганськ 0...+2
  • Харків +2...+4


Прогноз погоди на 4 листопада / Карта Укргідрометцентру