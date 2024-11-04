Штормові вітри, туман, можливий мокрий сніг: прогноз погоди в Україні на 5 листопада

Прогноз погоди в Україні на вівторок, 5 листопада, продовжить приносити в Україну похолодання. Цього дня у деяких областях може піти мокрий сніг вночі, а також очікують значні пориви вітру.

Водночас опадів по всій території нашої держави не прогнозують. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на прогноз погоди від Укргідрометцентру.

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Яку погоду слід чекати в Україні 5 листопада

В Укргідрометцентрі зазначили, що 5 листопада по всій Україні буде хмарно з проясненнями та без жодних опадів. Лише у східних областях вночі невеликий мокрий сніг.

Водночас у західних областях вночі та вранці подекуди слід очікувати туман.

Температура повітря вночі опуститься до 0 – -5 градусів. Вдень прогнозується підвищення температури до +3 – +8 градусів, при цьому у східних областях буде дещо холодніше – від 0 до +5 градусів.

Очікується західний та північно-західний вітер зі швидкістю від 5 до 10 метрів на секунду. Однак вночі жителям південно-східних та східних областей слід підготуватися до штормових поривів, що сягатимуть 15 – 18 метрів на секунду.

У Київській області 5 листопада буде хмарно з проясненнями, опадів також не передбачається. Температура повітря вночі опуститься до 0 – -5 градусів морозу, тоді як денні максимуми сягатимуть від +3 до +8 градусів.

У столиці України, місті Києві, нічна температура коливатиметься від -1 до -3 градусів, а денна – від +5 до +7 градусів.

Якою буде погода в містах України

Київ +5...+7

Ужгород +7...+9

Львів +6...+8

Івано-Франківськ +6...+8

Тернопіль +5...+7

Чернівці +6...+8

Хмельницький +5...+7

Луцьк +6...+8

Рівне +5...+7

Житомир +5...+7

Вінниця +5...+7

Одеса +7...+9

Миколаїв +6...+8

Херсон +6...+8

Сімферополь +6...+8

Кропивницький +5...+7

Черкаси +5...+7

Чернігів +4...+6

Суми +2...+4

Полтава +4...+6

Дніпро +4...+6

Запоріжжя +4...+6

Донецьк +2...+4

Луганськ 0...+2

Харків +2...+4



Прогноз погоди на 4 листопада / Карта Укргідрометцентру