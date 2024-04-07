Незначне потепління, без опадів: прогноз погоди в Україні на 8 квітня

Прогноз погоди в Україні на понеділок, 8 квітня, потішить громадян нашої держави незначним теплом. Також цього дня у жодній з областей країни не буде опадів.

Тому цей день можна провести на свіжому повітрі разом з друзями чи рідними. Попри це, у деяких областях синоптики попереджають про пожежну небезпеку.

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Якою буде погода в Україні 8 квітня

По всій Україні 8 квітня синоптики прогнозують незначну хмарність без опадів. Також цього дня не буде значних поривів вітру, а його швидкість сягатиме від 3 до 8 метрів на секунду.

На Заході України цього дня малохмарну погоду та підвищення температури, порівняно з попередніми днями. Стовпчики термометра в регіоні триматимуться на рівні від +20 до +23 градусів.

Схожою буде погода у північних і центральних областях. Там також прогнозують незначну хмарність, а температура може коливатися від +18 до +23 градусів залежно від регіону. Найхолодніше цього дня буде у Сумській області, де стовпчики термометра можуть опуститися до +18 градусів.

У південних та східних областях також не прогнозують жодних опадів, а впродовж цілого дня триматиметься мінлива хмарність. Найхолодніше серед областей цього дня буде на Одещині, де температура вдень може опуститися до +18 градусів.

Метеорологи попереджають про пожежну небезпеку

В Укргідрометцентрі також попередили, що 8 квітня у Харківській, Донецькій, Дніпропетровській та Вінницькій областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Тому необхідно дотримуватися правил пожежної безпеки, перебуваючи на відкритій місцевості та користуючись вогнем на природі.



У кількох областях України попереджають про пожежну небезпеку / Карта Укргідрометцентру

Температура в обласних центрах України

Київ – +21...+23

Ужгород – +20...+22

Львів – +21...+23

Івано-Франківськ – +21...+23

Тернопіль – +20..+22

Чернівці – +21...+23

Хмельницький – +20…+22

Луцьк – +21...+23

Рівне – +20...+22

Житомир – +20...+22

Вінниця – +20...+22

Одеса – +18...+20

Миколаїв – +21...+23

Херсон – +21...+23

Сімферополь – +20...+22

Кропивницький – +20...+22

Черкаси – +19...+21

Чернігів – +19...+21

Суми – +18...+20

Полтава – +19...+21

Дніпро – +20...+22

Запоріжжя – +20...+22

Донецьк – +21...+23

Луганськ – +20...+22

Харків – +20...+22



Прогноз погоди в Україні 8 квітня / Карта Укргідрометцентру