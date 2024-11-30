Зима почнеться з туманів і морозів: якою буде погода 1 грудня

Погода у неділю, 1 грудня, переважно хмарною. У більшості областей очікуються тумани.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на дані Укргідрометцентру.

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Чим здивує погода в Україні 1 грудня

Так, 1 грудня в Україні опадів не прогнозується. По всій країні, окрім південно-східної частини, туман. Вітер змінних напрямків, 3 – 8 метрів за секунду.

Температура вночі та вдень коливатиметься в межах від -2 до +3. Вночі в Карпатах +1...+6 морозу, вдень у західних областях та на крайньому Півдні країни +3...+8.

Температура у великих містах

Київ +1...+3

Ужгород +7...+9

Львів +5...+7

Івано-Франківськ +5...+7

Тернопіль +4...+6

Чернівці +5...+7

Хмельницький +3...+5

Луцьк +4...+6

Рівне +3...+5

Житомир 0...+2

Вінниця -1...+1

Одеса +3...+5

Миколаїв +3...+5

Херсон +3...+5

Сімферополь +3...+5

Кропивницький -1...+1

Черкаси -1...+1

Чернігів -1...+1

Суми -1...+1

Полтава -1...+1

Дніпро -1...+1

Запоріжжя +1...+3

Донецьк 0...+2

Луганськ 0...+2

Харків -1...+1

Погода в Україні 1 грудня 2024 року / Фото Укргідрометцентр