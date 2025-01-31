УКР РУС
31 січня 2025, 15:04
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Дощ, мокрий сніг та туман: прогноз погоди на 1 лютого

Надія Батюк
Основні тези
  • У суботу, 1 лютого, в Україні очікується хмарна погода з можливими помірними дощами, мокрим снігом та туманом у деяких регіонах.
  • Температура повітря вночі коливатиметься від +4 до -1 градусу, вдень – від +2 до +12 градусів залежно від регіону.
  • По всій країні переважатиме північно-західний вітер зі швидкістю 5 – 10 м/с, на сході можливі пориви південного вітру.

У суботу, 1 лютого, погода в Україні буде хмарною. У деяких регіонах можливі помірні дощі, мокрий сніг та туман.

По всій країні здебільшого спостерігатиметься плюсова температура повітря. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

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Якою буде погода в Україні

Синоптики повідомляють, що в Україні, окрім більшості західних, Житомирської, Вінницької та Київської областей, можливі помірні дощі. Водночас на Закарпатті випаде невеликий мокрий сніг. У південних та східних областях вночі та вранці подекуди спостерігатиметься туман.

По всій країні переважно буде північно-західний вітер зі швидкістю 5 – 10 метрів за секунду. Однак, на сході можливі пориви південного вітру.

Температура повітря вночі коливатиметься від +4 градусів тепла до -1 градусу морозу, вдень – від +2 до +7 градусів тепла. Тоді як на півдні країни вночі стовпчики термометра показуватимуть від +3 до +8 градусів тепла, а впродовж дня – від +7 до +12 градусів тепла.

У Карпатах випаде сніг, а температура повітря становитиме від 0 до -4 градусів морозу.

Якою буде погода в обласних центрах


Прогноз погоди в Україні на 1 лютого / Скриншот карти Укргідрометцентру

  • Київ +4...+6
  • Ужгород +5...+7
  • Львів +3...+5
  • Івано-Франківськ +4...+6
  • Тернопіль +3...+5
  • Чернівці +4...+6
  • Хмельницький +3...+5
  • Луцьк +2...+4
  • Рівне +2...+4
  • Житомир +2...+4
  • Вінниця +3...+5
  • Одеса +8...+10
  • Миколаїв +9...+11
  • Херсон +9...+11
  • Сімферополь +11...+13
  • Кропивницький +6...+8
  • Черкаси +4...+6
  • Чернігів +3...+5
  • Суми +4...+6
  • Полтава +5...+7
  • Дніпро +6...+8
  • Запоріжжя +7...+9
  • Донецьк +6...+8
  • Луганськ +5...+7
  • Харків +5...+7