Грози на Заході та спека на Сході: прогноз погоди на 1 серпня
Джерело:Укргідрометцентр
Останній місяць літа розпочнеться грозами на Заході й Півдні України. Водночас у більшості східних регіонів України збережеться спека.
Протягом дня понеділка стовпчики термометрів у більшості областей України досягнуть +26+32 градусів, на півдні та південному сході до +34 градусів. Найнижча температура повітря очікується на Заході +18+22 градуси.
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Прогноз погоди від Наталки Діденко
Синоптикиня Наталка Діденко повідомила, що найближчої ночі короткочасні дощі пройдуть у західних областях, окрім Львівщини. Також опади подекуди будуть у південних та центральних регіонах. Водночас сухо буде на Півночі та сході України.
Вранці та вдень у понеділок волога повітряна маса з дощами посуне в східному напрямку, тому, знову ж, вранці та вдень короткочасні дощі, місцями з грозами, охоплять центральні області, південну частину, затримаються у Чернівецькій та Івано-Франківській областях. Північ, північний схід та значна частина Західної України буде вже без опадів,
– йдеться у повідомленні.
Ввечері на Заході опади припиняться. Натомість на решті території України домінуватиме волога погода з дощами та грозами.
У Києві 1 серпня передбачається спекотна погода – вдень до +30 градусів. Більша частина доби в Києві буде сухою, однак ввечері пройдуть короткочасні дощі з грозами.
Погода в містах
Ужгород – +23...+25
Львів – +22...+24
Івано-Франківськ – +22...+24
Тернопіль – +22...+24
Чернівці – +22...+24
Хмельницький – +22...+24
Луцьк – +21...+23
Рівне – +22...+24
Житомир – +27...+29
Вінниця – +24...+26
Одеса – +28...+30
Миколаїв – +28...+30
Херсон – +28...+30
Сімферополь – +28...+30
Кропивницький – +28...+30
Черкаси – +28...+30
Чернігів – +28...+30
Суми – +28...+30
Полтава – +28...+30
Дніпро – +28...+30
Запоріжжя – +28...+30
Донецьк – +29...+31
Луганськ – +29...+31
Харків – +30...+32
Київ – +29...+31