Частину країни накриють дощі й мокрий сніг: прогноз погоди в Україні на 1 січня

Прогноз погоди в Україні на понеділок, 1 січня, обіцяє бути мінливим по всій території нашої держави. Половину областей країни накриють опади у вигляді дощу чи мокрого снігу.

Тому українцям варто не забути взяти з собою парасольку чи дощовики. Водночас на решті території країни істотних опадів не очікується.

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Якою буде погода в Україні 1 січня

Погода в Україні 1 січня відрізнятиметься в залежності від регіону. Так, половину країни накриють опади у вигляді дощу чи мокрого снігу. Водночас в іншій половині очікується суха хмарна погода з проясненнями. Цього дня по всій країні не буде значних поривів вітру, а його швидкість сягатиме від 5 до 10 метрів на секунду.

На Заході України синоптики прогнозують дощі, хоча впродовж дня там усе ж можуть визирати промінці лагідного сонечка. Лише на Закарпатті 1 січня цілий день буде хмарно і йтимуть дощі, а найтепліше буде у Львівській області, де температура може піднятися до +8 градусів.

На Півночі країни також очікуються опади у вигляді дощу, у деяких областях можливий мокрий сніг. Найхолодніше цього разу буде в Сумській та Чернігівській областях, де стовпчик термометра може опуститися до +2 градусів.

У центральних і східних областях прогнозують суху та теплу погоду. Там очікують мінливу хмарність з проясненнями, а незначні опади можуть випасти у Харківській області. Температура коливатиметься від +2 до +9 градусів в залежності від регіону.

Найтепліше цього дня буде на Півдні України. Там також буде суха погода, а температура може піднятися до комфортних +11 градусів. Тому цей день можна присвятити прогулянкам на свіжому повітрі зі своїми близькими та друзями.

Температура в обласних центрах України

Київ – +4...+6

Ужгород – +5...+7

Львів – +6...+8

Івано-Франківськ – +5...+7

Тернопіль – +5..+7

Чернівці – +5...+7

Хмельницький – +5…+7

Луцьк – +4...+6

Рівне – +4...+6

Житомир – +4...+6

Вінниця – +4...+6

Одеса – +9...11

Миколаїв – +8...+10

Херсон – +8...+10

Сімферополь – +9...+11

Кропивницький – +5...+7

Черкаси – +4...+6

Чернігів – +2...+4

Суми – +2...+4

Полтава – +4...+6

Дніпро – +5...+7

Запоріжжя – +6...+8

Донецьк – +3...+5

Луганськ – +2...+4

Харків – +2...+4



Прогноз погоди в Україні 1 січня / Карта Укргідрометцентру