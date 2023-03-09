Невеликий дощ та мокрий сніг: прогноз погоди в Україні на 10 березня

У п'ятницю, 10 березня, погода в Україні буде хмарною. У деяких облястях очікують невеликі опади.

Попри весну, погода в Україні досі хмарна та дощова. Однак у Карпатах синоптики вже прогнозують тепло.

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Прогноз погоди від Укргідрометцентру

У п'ятницю невеликий дощ прогнозують у східних, південно-східних областях, на Закарпатті та Волині. Натомість у північній частині випаде мокрий сніг.

Вітер пануватиме переважно південно-західний, 5 – 10 метрів за секунду. Вночі на Правобережжі – північно-західний.

Водночас середня температура по Україні вночі складатиме 2-7 градусів тепла, на півночі країни – від 2 градусів тепла до 3 градусів морозу.

Вдень повітря в Україні прогріється в середньому до 8-13 градусів тепла. У південній частині, на Закарпатті та Прикарпатті температура підніметься аж до 17 градусів, у північних областях – 4-9 градусів тепла.

Яку погоду прогнозують на Київщині

Синоптики кажуть, що 10 березня у Київській області буде хмарно з проясненнями. Вночі слід очікувати невеликий дощ та мокрий сніг, натомість вдень – без опадів.

Вітер вируватиме північно-західний з переходом на південно-західний, 5 – 10 метрів за секунду. Температура по області вночі коливатиметься від 2 градусів тепла до 3 градусів морозу, вдень – 4-9 градусів тепла.

Погода у містах України

Київ – +6...+8

Ужгород – +13...+15

Львів – +14...+16

Івано-Франківськ – +14...+16

Тернопіль – +14...+16

Чернівці – +15..+17

Хмельницький – +12...+14

Луцьк – +11...+13

Рівне – +11...+13

Житомир – +8...+10

Вінниця – +12...+14

Одеса – +13...+15

Миколаїв – +15...+17

Херсон – +14...+16

Сімферополь – +12...+14

Кропивницький – +13...+15

Черкаси – +11...+13

Чернігів – +5...+7

Суми – +4...+6

Полтава – +9...+11

Дніпро – +12...+14

Запоріжжя – +12...+14

Донецьк – +11...+13

Луганськ – +11...+13

Харків – +9...+11

Погода в Україні 10 березня / Фото Укргідрометцентр