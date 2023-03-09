Невеликий дощ та мокрий сніг: прогноз погоди в Україні на 10 березня
Джерело:Укргідрометцентр
У п'ятницю, 10 березня, погода в Україні буде хмарною. У деяких облястях очікують невеликі опади.
Попри весну, погода в Україні досі хмарна та дощова. Однак у Карпатах синоптики вже прогнозують тепло.
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Прогноз погоди від Укргідрометцентру
У п'ятницю невеликий дощ прогнозують у східних, південно-східних областях, на Закарпатті та Волині. Натомість у північній частині випаде мокрий сніг.
Вітер пануватиме переважно південно-західний, 5 – 10 метрів за секунду. Вночі на Правобережжі – північно-західний.
Водночас середня температура по Україні вночі складатиме 2-7 градусів тепла, на півночі країни – від 2 градусів тепла до 3 градусів морозу.
Вдень повітря в Україні прогріється в середньому до 8-13 градусів тепла. У південній частині, на Закарпатті та Прикарпатті температура підніметься аж до 17 градусів, у північних областях – 4-9 градусів тепла.
Яку погоду прогнозують на Київщині
Синоптики кажуть, що 10 березня у Київській області буде хмарно з проясненнями. Вночі слід очікувати невеликий дощ та мокрий сніг, натомість вдень – без опадів.
Вітер вируватиме північно-західний з переходом на південно-західний, 5 – 10 метрів за секунду. Температура по області вночі коливатиметься від 2 градусів тепла до 3 градусів морозу, вдень – 4-9 градусів тепла.
Погода у містах України
- Київ – +6...+8
- Ужгород – +13...+15
- Львів – +14...+16
- Івано-Франківськ – +14...+16
- Тернопіль – +14...+16
- Чернівці – +15..+17
- Хмельницький – +12...+14
- Луцьк – +11...+13
- Рівне – +11...+13
- Житомир – +8...+10
- Вінниця – +12...+14
- Одеса – +13...+15
- Миколаїв – +15...+17
- Херсон – +14...+16
- Сімферополь – +12...+14
- Кропивницький – +13...+15
- Черкаси – +11...+13
- Чернігів – +5...+7
- Суми – +4...+6
- Полтава – +9...+11
- Дніпро – +12...+14
- Запоріжжя – +12...+14
- Донецьк – +11...+13
- Луганськ – +11...+13
- Харків – +9...+11