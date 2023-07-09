Кілька областей накриє невеличкий дощ: прогноз погоди в Україні на 10 липня

Погода в понеділок 10 липня буде хмарною та теплою. У кількох регіонах нашої держави місцями можливі дощі, тому, виходячи з дому, потрібно обов'язково взяти з собою парасольку.

Решту областей України погода тішитиме сонячними променями та приємною літньою спекою. Суттєвих опадів по всій Україні – не прогнозують.

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Якою буде погода в Україні 10 липня

Температура по всіх областях нашої країни лишатиметься такою ж, як і у попередні дні. Вдень вона коливатиметься від +22 до +29 градусів у залежності від регіону.

На Заході погода буде хмарною, а температура сягатиме від +23 до +29 градусів. Найспекотніше цього разу буде на Закарпатті, адже там буде від +27 до +29 градусів, тому жителям цієї області треба подбати про головний убір та пляшечку питної води. Короткочасні невеличкі дощі пройдуть Рівненською, Тернопільською та Хмельницькою областями.

На Півночі та у Центрі нашої держави також пройдуть невеликі опади. Температура у цих регіонах коливатиметься від +22 до +26 градусів. Швидкість вітру в цих регіонах сягатиме від 7 до 12 метрів на секунду.

Опади оминуть Схід та Південь нашої держави. Там прогнозують мінливу хмарність, а температура сягатиме від +23 до +29 градусів. Найтепліше цього разу буде в Одеській та Херсонській областях, адже температура там буде від +27 до +29 градусів..

Температура в обласних центрах України

Київ – +22...+24

Ужгород – +27...+29

Львів – +24...+26

Івано-Франківськ – +23...+25

Тернопіль – +24...+26

Чернівці – +24...+26

Хмельницький – +24…+26

Луцьк – +23...+25

Рівне – +23...+25

Житомир – +22...+24

Вінниця – +23...+25

Одеса – +27...+29

Миколаїв – +26...+28

Херсон – +27...+29

Сімферополь – +26...+28

Кропивницький – +23...+25

Черкаси – +22...+24

Чернігів – +23...+25

Суми – +22...+24

Полтава – +22...+24

Дніпро – +23...+25

Запоріжжя – +26...+28

Донецьк – +23...+25

Луганськ – +23...+25

Харків – +23...+25



Прогноз погоди на 10 липня / Карта Укргідрометцентру