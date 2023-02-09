Мінлива хмарність та відсутність опадів: прогноз погоди в Україні на 10 лютого

9 лютого 2023, 15:33
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Джерело:

Укргідрометцентр

Погода в Україні у п'ятницю, 10 лютого, обіцяє українцям лагідну зиму з невеликими "мінусами" на термометрах. Однак вночі холод буде доволі відчутним.

Так, якщо вдень температура повітря триматиметься в середньому близько 0, то вночі подекуди можливий холод до -20. Найхолодніше у цей час буде на Заході України. 

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Прогноз погоди на 10 лютого від Укргідрометцентру

Загалом у Західних областях вдень температура повітря коливатиметься від -3 до +1 градуса. Такі ж показники очікуються на Півночі та Сході нашої держави. Не значно теплішою температура буде й на Півдні України. Там очікують до +2 градусів вдень. 

10 лютого на українців очікує мінлива хмарність по всій території держави. Також у цей день не прогнозують ані дощів, ані снігопадів. 

Погода у містах України

  • Київ – -1...+1
  • Ужгород – -1...+1
  • Львів – -2...0
  • Івано-Франківськ – -3...-1
  • Тернопіль – -2...0
  • Чернівці – -1...+1
  • Хмельницький – -1...+1
  • Луцьк – -1...+1
  • Рівне – -1...+1
  • Житомир – -1...+1
  • Вінниця – -1...+1
  • Одеса – 0...+2
  • Миколаїв – 0...+2
  • Херсон – 0...+2
  • Сімферополь – -1...+1
  • Кропивницький – -1...+1
  • Черкаси – -2...0
  • Чернігів – -1...+1
  • Суми – -3...-1
  • Полтава – -2...0
  • Дніпро – -1...+1
  • Запоріжжя – -2...0
  • Донецьк – -2...0
  • Луганськ – -2...0
  • Харків – -3...-1


Погода в Україні 10 лютого / Дані Укргідрометцентр

Автор: Юлія Якубова