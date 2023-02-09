Мінлива хмарність та відсутність опадів: прогноз погоди в Україні на 10 лютого

Погода в Україні у п'ятницю, 10 лютого, обіцяє українцям лагідну зиму з невеликими "мінусами" на термометрах. Однак вночі холод буде доволі відчутним.

Так, якщо вдень температура повітря триматиметься в середньому близько 0, то вночі подекуди можливий холод до -20. Найхолодніше у цей час буде на Заході України.

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Прогноз погоди на 10 лютого від Укргідрометцентру

Загалом у Західних областях вдень температура повітря коливатиметься від -3 до +1 градуса. Такі ж показники очікуються на Півночі та Сході нашої держави. Не значно теплішою температура буде й на Півдні України. Там очікують до +2 градусів вдень.

10 лютого на українців очікує мінлива хмарність по всій території держави. Також у цей день не прогнозують ані дощів, ані снігопадів.

Погода у містах України

Київ – -1...+1

Ужгород – -1...+1

Львів – -2...0

Івано-Франківськ – -3...-1

Тернопіль – -2...0

Чернівці – -1...+1

Хмельницький – -1...+1

Луцьк – -1...+1

Рівне – -1...+1

Житомир – -1...+1

Вінниця – -1...+1

Одеса – 0...+2

Миколаїв – 0...+2

Херсон – 0...+2

Сімферополь – -1...+1

Кропивницький – -1...+1

Черкаси – -2...0

Чернігів – -1...+1

Суми – -3...-1

Полтава – -2...0

Дніпро – -1...+1

Запоріжжя – -2...0

Донецьк – -2...0

Луганськ – -2...0

Харків – -3...-1



Погода в Україні 10 лютого / Дані Укргідрометцентр