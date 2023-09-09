Чи будуть в Україні опади: прогноз погоди на 10 вересня
9 вересня 2023, 14:31Читать новость на русском
Джерело:Укргідрометцентр
Погода в Україні 10 вересня буде теплою. У неділю очікуються невелика хмарність.
У неділю вітер змінюватиме свій напрямок. Його швидкість становитиме 3 – 8 метрів за секунду.
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Якою буде погода 10 вересня
Згідно із прогнозами синоптиків, погода в усіх областях буде сухою. Адже опади в Україні на цю дату не очікуються.
На Півночі та у Центрі стовпчики термометрів показуватимуть в середньому +20…+22. Трохи прохолодніше буде на Сході, де температура становитиме +19…+21. Вдень найтепліше буде на Заході. Там очікуються +23…+27. На Півдні очікується температура +20…+23.
Температура в обласних центрах
- Київ – +20...+22
- Ужгород – +25...+27
- Львів – +24...+26
- Івано-Франківськ – +23...+25
- Тернопіль – +23...+25
- Чернівці – +24...+26
- Хмельницький – +22...+24
- Луцьк – +23...+25
- Рівне – +22...+24
- Житомир – +21...+23
- Вінниця – +21...+23
- Одеса – +21...+23
- Миколаїв – +21...+23
- Херсон – +21...+23
- Сімферополь – +20...+22
- Кропивницький – +21...+23
- Черкаси – +20...+22
- Чернігів – +20...+22
- Суми – +19...+21
- Полтава – +19...+21
- Дніпро – +20...+22
- Запоріжжя – +20...+22
- Донецьк – +19...+21
- Луганськ – +19...+21
- Харків – +20...+22