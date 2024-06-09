Спека і короткочасні дощі: прогноз погоди в Україні на 10 червня

Прогноз погоди в Україні на понеділок, 10 червня, обіцяє принести спеку у більшість областей. Водночас синоптики також прогнозують короткочасні дощі у багатьох регіонах нашої держави.

Окрім того, у східних та центральних областях України оголосили пожежну небезпеку. Також цього дня очікуються незначні пориви вітру.

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Якою буде погода в Україні 10 червня

В Україні прогноз погоди на 10 червня передбачає мінливу хмарність з короткочасними дощами у більшості областей. Також спостерігатимуться невеликі пориви вітру, швидкість якого коливатиметься від 7 до 12 метрів за секунду.

На Заході та Півночі України очікується короткочасний дощ, який зміниться сонячною погодою протягом дня. Температура повітря коливатиметься від +22 до +29 градусів залежно від регіону.

У центральних областях синоптики також прогнозують нетривалі дощі, але температура в регіоні буде дещо вищою. Стовпчики термометрів коливатимуться між +27 та +31 градусом.

У південних та східних областях України погода відрізнятиметься по областях. Так, короткочасні дощі прогнозують в Миколаївській та Одеській областях. На решті території очікується хмарність з проясненнями, без опадів. Температура повітря коливатиметься від +28 до +31 градуса у різних регіонах.

У низці областей буде пожежна небезпека

В Укргідрометцентрі також попередили, що 10 червня в Криму, східних, Запорізькій, Херсонській, Дніпропетровській, Кіровоградській, Полтавській та Миколаївській областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Тому необхідно дотримуватися правил пожежної безпеки, перебуваючи на відкритій місцевості та користуючись вогнем на природі.

Надзвичайна пожежна небезпекапогодні умови за яких поєднання високої температури повітря та бездощової (сухої) погоди призводить до високої ймовірності виникнення та швидкого розповсюдження лісових пожеж, за наявності джерел займання (відкритого вогню).



У низці областей України попереджають про пожежну небезпеку / Карта Укргідрометцентру

Температура в обласних центрах України

Київ – +26...+28

Ужгород – +24...+26

Львів – +23...+25

Івано-Франківськ – +24...+26

Тернопіль – +24..+26

Чернівці – +26...+28

Хмельницький – +24…+26

Луцьк – +22...+24

Рівне – +23...+25

Житомир – +25...+27

Вінниця – +28...+30

Одеса – +30...+32

Миколаїв – +30...+32

Херсон – +29...+31

Сімферополь – +30...+32

Кропивницький – +28...+30

Черкаси – +27...+29

Чернігів – +27...+29

Суми – +27...+29

Полтава – +27...+29

Дніпро – +28...+30

Запоріжжя – +29...+31

Донецьк – +30...+32

Луганськ – +30...+32

Харків – +29...+31



Прогноз погоди в Україні 10 червня / Карта Укргідрометцентру