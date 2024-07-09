Сухо, в деяких регіонах спека до +40: прогноз погоди на 10 липня

9 липня 2024, 16:21
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Джерело:

Укргідрометцентр

Погода в Україні, 10 липня, буде сонячною. Лише в деяких областях синоптики прогнозують місцями короткочасні опади.

Так, в цю середу українці спостерігатимуть суху і спекотну погоду. Так, стовпчики термометрів у деяких регіонах показуватимуть до +40.

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Прогноз погоди в Україні на 10 липня

Синоптики прогнозують на середу, 10 липня, суху спекотну погоду. Лише вдень на Закарпатті та у північно-східній частині місцями може випасти короткочасний дощ, гроза.

Вітер буде північно-східний. Його пориви сягатимуть 5 – 10 метрів за секунду.

Температура у південній частині, східних, Дніпропетровській та Кіровоградській областях вночі буде в межах від +20 до +25, вдень очікується сильна спека +35 – +39.

На Миколаївщині та Херсонщині місцями надзвичайна спека 40 градусів тепла,
– прогнозують синоптики.

На решта території вночі температура буде коливатися в межах +17 – +22, а вдень від +29 до +34.

Температура у регіонах України:

  • Київ +31...+33,
  • Ужгород +31...+33,
  • Львів +30...+32,
  • Івано-Франківськ +29...+31,
  • Тернопіль +30...+32,
  • Чернівці +29...+31,
  • Хмельницький +30...+32,
  • Луцьк +29...+31,
  • Рівне +30...+32,
  • Житомир +30...+32,
  • Вінниця +32...+34,
  • Одеса +34...+36,
  • Миколаїв +38...+40,
  • Херсон +39...+41,
  • Сімферополь +34...+36,
  • Кропивницький +33...+35,
  • Черкаси +32...+34,
  • Чернігів +31...+33,
  • Суми +31...+33,
  • Полтава +32...+34,
  • Дніпро +35...+37,
  • Запоріжжя +36...+38,
  • Донецьк +34...+36,
  • Луганськ +33...+35,
  • Харків +34...+36.


Погода в Україні на 10 липня / Карта "Укргідрометцентру"

Автор: Ірина Марціяш