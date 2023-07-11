Дощі під шум грози будуть лише в одній частині України: прогноз погоди на 12 липня

Погода в Україні у середу, 12 липня, буде сухою ледь не на всій території держави. Лише на Заході варто очікувати дощі, та й ті будуть короткочасними.

При цьому синоптики прогнозують, що опади у західних областях супроводжуватимуть грози. Омине негода лише Хмельниччину.

Цікаво Синоптики відповіли, чи буде сильна спека найближчими днями

Прогноз погоди від Укргідрометцентру

Щодо температур повітря, то у порівнянні з попереднім днем вона зміниться ледь не у кожному куточку України. Очікується потепління, при цьому на Заході воно буде найвідчутнішим. І лише у тимчасово окупованому Криму на українців очікує похолодання.

Найхолодніше у середу буде на Сході України. Там протягом доби стовпчики термометрів коливатимуться від +20 до +24.

Трішки тепліше буде на Півночі, де синоптики обіцяють температуру протягом дня у межах від +22 до +26. Якщо з цієї точки України просуватися на Південь, то можна відчути, що повітря стає все теплішим, адже там очікується +24…+29.

У західних областях також максимально стовпчики термометрів підійматимуться до +29. Однак день стартуватиме з тепліших показників – з +25.

Температура в обласних центрах України

Київ – +23...+25

Ужгород – +27...+29

Львів – +27...+29

Івано-Франківськ – +26...+28

Тернопіль – +26...+28

Чернівці – +26...+28

Хмельницький – +25...+27

Луцьк – +26...+28

Рівне – +25...+27

Житомир – +24...+26

Вінниця – +25...+27

Одеса – +27...+29

Миколаїв – +27...+29

Херсон – +26...+28

Сімферополь – +24...+26

Кропивницький – +25...+27

Черкаси – +24...+26

Чернігів – +22...+24

Суми – +22...+24

Полтава – +24...+26

Дніпро – +22...+24

Запоріжжя – +26...+28

Донецьк – +21...+23

Луганськ – +20...+22

Харків – +22...+24



Прогноз погоди на 12 липня / Карта Укргідрометцентру