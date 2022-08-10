Град, грози й штормове попередження: які області України накриють потужні зливи

У декількох областях України очікуються погані погодні умови. На регіони насуваються дощі з грозами.

Про небезпечні погодні умови повідомили у Держслужбі з надзвичайних ситуацій. Рівень небезпечності І – жовтий.

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Які регіони атакує негода

У західних, північних, Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській, Київській та Полтавській областях, а також у Києві прогнозують грози.

"Увага! Попередження про грози 11 серпня у місті Києві, західних, північних, Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській, Київській та Полтавській областях грози (I рівень небезпечності, жовтий)" – йдеться у повідомленні.



Прогноз погоди на 1 серпня / Карта Укргідрометцентру

Прогноз погоди на серпень

В останній місяць літа середня місячна температура повітря прогнозується в межах 20 – 25 градусів тепла, в Карпатах 17 – 19 градусів. Це на 1,5-2,0 градусів вище за норму. Такі дані оприлюднили в прогнозі Укргідрометцентру.

Дані багаторічних спостережень свідчать, що середня місячна температура серпня складає 18 – 22 градусів, у південних, південно-східних областях та в Криму місцями 23 – 24,8 градуса. Натомість у гірських районах 16 – 19 градусів, на високогір'ї Карпат 13 градусів.