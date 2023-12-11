Ітиме дощ та мокрий сніг: погода в Україні на 12 грудня
Джерело:Укргідрометцентр
Прогноз погоди в Україні у вівторок, 12 грудня, принесе незначне потепління по всій території нашої держави. Крім того, також очікуються опади по всіх областях країни.
У більшості областей ітиме мокрий сніг, а в інших – невеликий дощ. Тому не забудьте взяти з собою парасольки й вдягнути одяг, що не промокає.
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Якою буде погода в Україні 12 грудня
Всю Україну 12 грудня накриють опади у вигляді дощу чи мокрого снігу. Водночас температура буде на кілька градусів теплішою, порівняно з попередньою добою. Цього дня не прогнозують значних поривів вітру, а його швидкість становитиме від 5 до 10 метрів на секунду.
На Заході України очікується невеликий мокрий сніг, який впродовж доби перейде у дощ. Упродовж цілого дня в регіоні також буде хмарно, без прояснень. Найтепліше цього разу буде на Закарпатті, де температура підніметься до +2 – +4 градусів.
У північних областях також прогнозують невеликі опади, у вигляді мокрого снігу з дощем. Водночас найхолодніше буде у столиці України – Києві, де температура опуститься до -2 градусів.
Схожою буде ситуація у центральних та східних областях. Там також очікується мокрий сніг та дощ, однак більшість опадів випаде на Сході нашої держави.
Найтеплішою погода буде на Півдні України. Температура там підніметься від +7 до 9 градусів. У більшості південних областей прогнозують невеликі дощі, лише в Одеській області може піти мокрий сніг.
Температура в обласних центрах України
Київ – 0...-2
Ужгород – +2...+4
Львів – +1...+3
Івано-Франківськ – +1...+3
Тернопіль – +1..+3
Чернівці – +1...+3
Хмельницький – 0…+2
Луцьк – 0...+2
Рівне – -1...+1
Житомир – -1...+1
Вінниця – 0...+2
Одеса – +4...+6
Миколаїв – +4...+6
Херсон – +5...+7
Сімферополь – +7...+9
Кропивницький – -1...+1
Черкаси – +1...+3
Чернігів – -1...+1
Суми – -1...+1
Полтава – 0...+2
Дніпро – +2...+4
Запоріжжя – +5...+7
Донецьк – +1...+3
Луганськ – -1...+1
Харків – -1...+1
Прогноз погоди в Україні 12 грудня / Карта Укргідрометцентру