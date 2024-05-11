Хмарно, ще більш прохолодно: прогноз погоди в Україні на 12 травня

Погода у неділю 12 травня не буде спекотною. Температура продовжить тенденцію на зниження.

Очікувати значних похолодань не варто. Вдень температурний режим переважно коливатиметься в межах 15 – 20 градусів тепла, проте у частині регіонів термометр показуватиме і меншу температуру. Місцями можливі заморозки.

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Погода по Україні

Синоптики очікують, що 12 травня небо над Україною буде мінливо хмарним. Переважно без опадів, лише вдень на Півночі країни можливий невеликий дощ. Вітер північний, швидкість – 5 – 10 градусів.

Температура вночі у південній частині та на Закарпатті не опускатиметься нижче +7….+12 градусів. Проте на решті території буде дещо прохолодніше – +1...+6 градусів. Вдень температура переважно сягатиме +15…+20 градусів, проте у північних та більшості центральних областей позначки опускатимуться +9...+14 градусів. На високогір'ї Карпат вночі близько 0 градусів, вдень – +7...+12 градусів.

Погода у Києві

Вночі у північних, Полтавській та Харківській областях на поверхні ґрунту очікуються заморозки 0...+3 градуси.

Вночі у Київській області опадів не прогнозують, проте вже вдень місцями буде невеликий дощ. Вітер віятиме з північного напрямку зі швидкістю 5 – 10 метрів за секунду.

Температура у Київській області вночі не перевищуватиме +1...+6 градусів, вдень позначки термометра показуватимуть +9...+14 градусів. У самому ж Києві вночі буде +4...+6 градусів, а вдень температура сягатиме +11...+13 градусів.

Якою буде погода в регіонах України

Київ – +11...+13

Ужгород – +17...+19

Львів – +15...+17

Івано-Франківськ – +15...+17

Тернопіль – +15...+17

Чернівці – +15...+17

Хмельницький – +14...+16

Луцьк – +14...+16

Рівне – +14...+16

Житомир – +11...+13

Вінниця – +14...+16

Одеса – +15...+17

Миколаїв – +15...+17

Херсон – +16...+18

Сімферополь – +17...+19

Кропивницький – +13...+15

Черкаси – +12...+14

Чернігів – +10...+12

Суми – +10...+12

Полтава – +13...+15

Дніпро – +14...+16

Запоріжжя – +16...+18

Донецьк – +15...+17

Луганськ – +15...+17

Харків – +14...+16

Погода на 12 травня 2024 року / Фото Укргідрометцентр