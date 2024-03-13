Міцні обійми зими у березні: частину областей України припорошило снігом

Хоч на календарі уже весна, та погода вміє робити сюрпризи. Так, в низці регіонів України у ніч на 13 березня випав весняний сніг.

Відтак, зима нагадала про себе у Київській, Львівській, Кіровоградській областях. Також снігом прикрило і Карпати.

Дивіться також Морозні ночі поступово зникатимуть, – синоптикиня сказала, коли потеплішає

Київську область припорошило снігом

Вдень 13 березня комунальна корпорація "Київавтодор" розмістила на своїй сторінці у фейсбук допис, де показали, наскільки сильно столицю вкрило снігом. Так, у "Київавтодор" поділилася відео прибирання снігу. У пресслужбі розповіли, що місто вночі та вранці припорошило мокрим снігом.

Зима не відпускає Київ зі своїх обіймів,

– прокоментували у "Київавтодорі"

Київ припорошило мокрим снігом: дивіться відео

Журналісти 24 Каналу, які перебувають у Києві також поділилися світлинами з "білосніжної" столиці.



Сніг у Києві / Фото Ірина Чеботнікова



Столицю України притрусило сніжком / Фото Ірина Чеботнікова

Жителі Києва у своїх соцмережах поширюють світлини засніженої столиці.



Засніжений Київ / Фото @tenditno в Х (раніше твітер)

Водіїв закликали бути уважними й обережними під час їзди на дорогах.

"Зимова стужа та сніг вирішили нагадати про себе, але ми завжди готові приймати всі виклики", – написали в Комунальнім підприємстві з утримання зелених насаджень Святошинського району Києва.

У Києві розчищають сніг / Фото КП УЗН Святошинського району Києва

Кіровоградська область вкрита снігом

У регіоні сніг випав ще 12 березня. Обласна Служба відновлення та розвитку інфраструктури заявила, що ніч на 13 березня пройшла без ускладнень руху й надзвичайних ситуацій. Відомо, що працювала снігоприбиральна техніка.

Найінтенсивніше посипало снігом у районі Новоархангельського, Благовіщенська й Олександрівки. Над ранок мокрий сніг пішов і поблизу Олександрії. Протиожеледною сумішшю обробляли дороги М-30 Стрий – Ізварине, М-05 Київ – Одеса, Н-24 Благовіщенське – Миколаїв, М-22 Полтава – Олександрія, Н-14 Олександрівка – Кропивницький – Миколаїв, Н-01 Київ – Знам'янка.



Сніг на Кіровоградщині / Фото Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Кіровоградській області



Населені пункти в Кіровоградській області покрило снігом / Фото Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Кіровоградській області



Дороги в Кіровоградській області після снігу в ніч на 13 березня / Фото Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Кіровоградській області

Черкаська область під легким покривом снігу

В Умані засніжило також ще 12 березня. Начальник Черкаського обласного гідрометцентру Віталій Постригань зазначив, що так проявили себе атмосферні фронти циклону ELFI.

"Синоптична ситуація змінилася під впливом атмосферних фронтів циклону з південного заходу Європи. Вони зумовлять на Черкащині переважно хмарну з невеликими опадами погоду. Дискомфорту та відчуття холоду додаватиме підвищена вологість повітря та рвучкий вітер", – процитувало експерта "Суспільне Черкаси".



Сніг в Умані / Фото Суспільне Черкаси



В Умані притрусило снігом / Суспільне Черкаси



В Умані випав сніг в березні / Фото Суспільне Черкаси

Львівська область

У Львові зранку 13 березня жителі міста бачили невеликий снігопад. Однак, падавши на землю, він одразу танув.

Коли очікувати потепління в Україні

Синоптики розповіли, що вже з 13 лютого ночі не будуть такими морозними. Зокрема, лише від -3 до +3 градусів. Втім, на Півдні вже навіть до +6.

Однак, вдень температура ще залишиться в межах денні години залишається температура 2 – 8 тепла. Однак, у Криму, на Закарпатті й півдні Одещини тепліше, зокрема, 9 – 14 градусів.