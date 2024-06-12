Дощі, а подекуди навіть грози: якою буде погода в Україні 13 червня

Погода у четвер, 13 червня, обіцяє бути теплою. Водночас синоптики попереджають про опади та грози.

Так, у деяких регіонах України Укргідрометцентр попереджає про короткочасні дощі, подекуди будуть навіть грози. Попри це, очікувати на значні похолодання не варто.

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Якою буде погода в Україні

За даними синоптиків, у четвер, 13 червня, в Україні буде хмарно з проясненнями. Вночі на Закарпатті, Прикарпатті та північному сході країни пройдуть короткочасні дощі, місцями спостерігатимуться грози.

Аналогічну ситуацію прогнозують і вдень у південно-західній частині нашої держави. Водночас для інших областей опадів синоптики не передбачають.

Згідно з інформацією Укргідрометцентру вітер рухатиметься у північно-західному напрямку, у західних областях буде переходити на південно-східний, швидкість його сягатиме 5 – 10 метрів за секунду.

Температура у південно-східній частині вночі коливатиметься у межах 17 – 22 градусів тепла, а вдень прогнозують 27 – 31 градуси. В інших регіонах вночі прогнозують 11 – 16 градусів тепла вночі, а вдень – 24 – 29.

Водночас у західних, північних та Вінницькій областях буде 18 – 23 градусів тепла. А от на високогір'ї Карпат вночі синоптики прогнозують 7 – 12 градусів тепла, вдень показник сягатиме 12 – 17.

Погода у Києві та області

У Київській області буде хмарно з проясненнями, однак опадів синоптики для жителів столиці та області не прогнозують. Вітер рухатиметься у північно-західному напрямку зі швидкістю 5 – 10 метрів за секунду.

Вночі для області прогнозують 11 – 17 градусів тепла, вдень показники зростуть до 18 – 23 градусів тепла. Водночас у Києві температура сягатиме 12 – 14 градусів тепла вночі, вдень буде 21 – 34 градусів тепла.

Якою буде погода по областях

Київ – +21...+23,

Ужгород – +18...+20,

Львів – +17...+19,

Івано-Франківськ – +16...+18,

Тернопіль – +18...+20,

Чернівці – +19...+21,

Хмельницький – +17...+19,

Луцьк – +18...+20,

Рівне – +18...+20,

Житомир – +19...+21,

Вінниця – +20...+22,

Одеса – +22...+24,

Миколаїв – +26...+28,

Херсон – +28….+30,

Сімферополь – +29..+31,

Кропивницький – +24...+26,

Черкаси – +22...+24,

Чернігів – +21...+23,

Суми – +21...+23,

Полтава – +24...+26,

Дніпро – +26...+28,

Запоріжжя – +28...+30,

Донецьк – +27...+29,

Луганськ – +26...+28,

Харків – +25...+27.

Прогноз погоди на 13 червня 2024 / Фото Укргідрометцентр