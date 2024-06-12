Дощі, а подекуди навіть грози: якою буде погода в Україні 13 червня
Джерело:Укргідрометцентр
Погода у четвер, 13 червня, обіцяє бути теплою. Водночас синоптики попереджають про опади та грози.
Так, у деяких регіонах України Укргідрометцентр попереджає про короткочасні дощі, подекуди будуть навіть грози. Попри це, очікувати на значні похолодання не варто.
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Якою буде погода в Україні
За даними синоптиків, у четвер, 13 червня, в Україні буде хмарно з проясненнями. Вночі на Закарпатті, Прикарпатті та північному сході країни пройдуть короткочасні дощі, місцями спостерігатимуться грози.
Аналогічну ситуацію прогнозують і вдень у південно-західній частині нашої держави. Водночас для інших областей опадів синоптики не передбачають.
Згідно з інформацією Укргідрометцентру вітер рухатиметься у північно-західному напрямку, у західних областях буде переходити на південно-східний, швидкість його сягатиме 5 – 10 метрів за секунду.
Температура у південно-східній частині вночі коливатиметься у межах 17 – 22 градусів тепла, а вдень прогнозують 27 – 31 градуси. В інших регіонах вночі прогнозують 11 – 16 градусів тепла вночі, а вдень – 24 – 29.
Водночас у західних, північних та Вінницькій областях буде 18 – 23 градусів тепла. А от на високогір'ї Карпат вночі синоптики прогнозують 7 – 12 градусів тепла, вдень показник сягатиме 12 – 17.
Погода у Києві та області
У Київській області буде хмарно з проясненнями, однак опадів синоптики для жителів столиці та області не прогнозують. Вітер рухатиметься у північно-західному напрямку зі швидкістю 5 – 10 метрів за секунду.
Вночі для області прогнозують 11 – 17 градусів тепла, вдень показники зростуть до 18 – 23 градусів тепла. Водночас у Києві температура сягатиме 12 – 14 градусів тепла вночі, вдень буде 21 – 34 градусів тепла.
Якою буде погода по областях
- Київ – +21...+23,
- Ужгород – +18...+20,
- Львів – +17...+19,
- Івано-Франківськ – +16...+18,
- Тернопіль – +18...+20,
- Чернівці – +19...+21,
- Хмельницький – +17...+19,
- Луцьк – +18...+20,
- Рівне – +18...+20,
- Житомир – +19...+21,
- Вінниця – +20...+22,
- Одеса – +22...+24,
- Миколаїв – +26...+28,
- Херсон – +28….+30,
- Сімферополь – +29..+31,
- Кропивницький – +24...+26,
- Черкаси – +22...+24,
- Чернігів – +21...+23,
- Суми – +21...+23,
- Полтава – +24...+26,
- Дніпро – +26...+28,
- Запоріжжя – +28...+30,
- Донецьк – +27...+29,
- Луганськ – +26...+28,
- Харків – +25...+27.