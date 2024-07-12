Спека до понад 40 градусів, лиш в одному регіоні короткочасні дощі: прогноз погоди на 13 липня

Погода в Україні, 13 липня, буде сухою та спекотною. На Півдні прогнозують понад 40 градусів тепла.

У більшості регіонів України буде 36 – 38 градусів тепла і більше. Ледь перетне позначку в 30 градусів тепла тільки температура на Сході країни.

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Яку погоду прогнозують в регіонах

Суха спекотна погода, лише ввечері на крайньому Заході країни місцями короткочасний дощ, гроза,

– пояснили синоптики.

За їхніми даними, вночі температура сягне 20 – 25 градусів тепла, вдень – 35 – 39 градусів. Зокрема, в Укргідрометцентрі прогнозують 13 липня:

місцями 40 – 41 градус тепла – в Одеській, Миколаївській та Херсонській областях;

30 – 34 градуси тепла буде в Карпатах та на Сході країни. Вночі там буде орієнтовно 17 – 22 градуси тепла.

Вітер буде змінних напрямків, всього 3 – 8 метрів за секунду.

У Київській області також прогнозують суху спекотну погоду. Вночі – до 20 – 25 градусів, вдень – 35 – 39 градусів.

У Києві температура вночі 22 – 24 градуси тепла, вдень сильна спека 35 – 37 градусів,

– розповіли синоптики.

Також на Київщині прогнозують вітер також змінних напрямків, орієнтовно 3 – 8 метрів за секунду.

Якою буде погода в містах України

Київ +36...+38

Ужгород +36...+38

Львів +36...+38

Івано-Франківськ +36...+38

Тернопіль +36...+38

Чернівці +36...+38

Хмельницький +36...+38

Луцьк +36...+38

Рівне +36...+38

Житомир +36...+38

Вінниця +36...+38,

Одеса +35...+37

Миколаїв +37...+39,

Херсон +37...+39,

Сімферополь +36...+38,

Кропивницький +36...+38

Черкаси +36...+38

Чернігів +35...+37

Суми +34...+36

Полтава +35...+37

Дніпро +35...+37,

Запоріжжя +36...+38

Донецьк +30...+32

Луганськ +29...+31,

Харків +31...+33.

Погода в Україні 13 липня / Карта Укргідрометцентру