Спека до понад 40 градусів, лиш в одному регіоні короткочасні дощі: прогноз погоди на 13 липня
Джерело:Укргідрометцентр
Погода в Україні, 13 липня, буде сухою та спекотною. На Півдні прогнозують понад 40 градусів тепла.
У більшості регіонів України буде 36 – 38 градусів тепла і більше. Ледь перетне позначку в 30 градусів тепла тільки температура на Сході країни.
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Яку погоду прогнозують в регіонах
Суха спекотна погода, лише ввечері на крайньому Заході країни місцями короткочасний дощ, гроза,
– пояснили синоптики.
За їхніми даними, вночі температура сягне 20 – 25 градусів тепла, вдень – 35 – 39 градусів. Зокрема, в Укргідрометцентрі прогнозують 13 липня:
- місцями 40 – 41 градус тепла – в Одеській, Миколаївській та Херсонській областях;
- 30 – 34 градуси тепла буде в Карпатах та на Сході країни. Вночі там буде орієнтовно 17 – 22 градуси тепла.
Вітер буде змінних напрямків, всього 3 – 8 метрів за секунду.
У Київській області також прогнозують суху спекотну погоду. Вночі – до 20 – 25 градусів, вдень – 35 – 39 градусів.
У Києві температура вночі 22 – 24 градуси тепла, вдень сильна спека 35 – 37 градусів,
– розповіли синоптики.
Також на Київщині прогнозують вітер також змінних напрямків, орієнтовно 3 – 8 метрів за секунду.
Якою буде погода в містах України
- Київ +36...+38
- Ужгород +36...+38
- Львів +36...+38
- Івано-Франківськ +36...+38
- Тернопіль +36...+38
- Чернівці +36...+38
- Хмельницький +36...+38
- Луцьк +36...+38
- Рівне +36...+38
- Житомир +36...+38
- Вінниця +36...+38,
- Одеса +35...+37
- Миколаїв +37...+39,
- Херсон +37...+39,
- Сімферополь +36...+38,
- Кропивницький +36...+38
- Черкаси +36...+38
- Чернігів +35...+37
- Суми +34...+36
- Полтава +35...+37
- Дніпро +35...+37,
- Запоріжжя +36...+38
- Донецьк +30...+32
- Луганськ +29...+31,
- Харків +31...+33.
Погода в Україні 13 липня / Карта Укргідрометцентру