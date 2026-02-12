Укр Рус
Українців попередили про негоду і похолодання: коли знову чекати морози
12 лютого, 19:58
3

Українців попередили про негоду і похолодання: коли знову чекати морози

Дарія Черниш
Основні тези
  • 13 лютого в центральних і південних областях України очікуються тумани, підйом рівня води на Закарпатті, а також значна сніголавинна небезпека в Івано-Франківській області.
  • 15 – 16 лютого в Україні можливе погіршення погоди, а далі прогнозують короткочасне похолодання.

В Україну після лютих морозів поступово повертається тепло. Попри плюсові температури 13 лютого в частині регіонів очікується негода.

Синоптики попереджають про тумани, підйом рівня води, лавинну небезпеку, а згодом – ймовірне похолодання. Про це повідомила метеоролог, синоптикиня Наталка Діденко та Укргідрометцентр.

Яка негода накриє Україну?

Як прогнозують в Укргідрометцентрі, 13 лютого в центральних і більшості південних областей вночі та вранці буде туман із видимістю 200 – 500 метрів. Оголошено I рівень небезпеки (жовтий).

Аналогічний рівень небезпеки оголошено 12 та 13 лютого на Закарпатті. Там на річці Боржава біля села Великі Ремети рівень води може піднятися на 2 – 2,2 метра з початковим виходом води на заплаву. 

Через відлигу та опади 12 – 13 лютого у високогір'ї Івано-Франківської та східної частини Закарпатської областей прогнозують значну сніголавинну небезпеку – 3 рівень.

Коли похолодає знову?

Як зазначила Діденко, потепління принесе бурульки, сходження снігу з дахів, ожеледицю, льодохід і розмивання ополонок.

За попереднім прогнозом синоптикині, 15 – 16 лютого в Україну прийде активний циклон із південного заходу. В ці дні можливі дощі із переходом у мокрий сніг, сильні опади, налипання мокрого снігу та штормовий вітер. Вже 16 – 18 лютого Діденко прогнозує короткочасне похолодання.

Яку температуру чекати днями?

  • За даними Укргідрометцентру, 13 лютого по всій країні очікується відносно тепла погода. Найнижча температура очікується вночі у східних областях 0 – -5 градусів. 

  • Вдень синоптики прогнозують 0 – +5 градусів. Водночас у Криму температура буде найвища – до +15 градусів.

  • Також прогнозували, що з 16 лютого в столиці можливі морози до -10 градусів вночі та до -8 градусів вдень. Після 19 лютого повернеться поступове потепління.