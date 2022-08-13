Температурні контрасти та грози: прогноз погоди в Україні на 13 серпня
Джерело:Укргідрометцентр
Погода в Україні у суботу, 13 серпня, буде примхливою. Грози завітають майже у всі області країни.
Опадів не прогнозують лише у Донецьку, Луганську та Сімферополі. Місцеві жителі можуть сміливо залишати парасольки вдома.
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Найтепліше буде на Сході. У Донецьку, Луганську, Харкові обіцяють +33...+35 градусів. На Півдні середня денна температура становитиме +29...+31 градус.
У Києві обіцяють +26...+28 градусів. В українській столиці прогнозують грози.
На Заході буде прохолодніше. Синоптики обіцяють там +22...+24 градуси.
Прогноз синоптикині Діденко
Наталка Діденко розповіла, що в Україні будуть великі температурні контрасти. За словами синоптикині, загалом зафіксують від +10 до +35 градусів.
Віялом розташуються завтра градуси в Україні,
– заявила синоптикиня.
Погода в містах України 13 серпня
Ужгород – +26...+28
Львів – +22...+24
Івано-Франківськ – +22...+24
Тернопіль – +22...+24
Чернівці – +22...+24
Хмельницький – +22...+24
Луцьк – +22...+24
Рівне – +22...+24
Житомир – +25...+27
Вінниця – +25...+27
Одеса – +29...+31
Миколаїв – +29...+31
Херсон – +29...+31
Сімферополь – +29...+31
Кропивницький – +25...+27
Черкаси – +25...+27
Чернігів – +25...+27
Суми – +25...+27
Полтава – +25...+27
Дніпро – +25...+27
Запоріжжя – +29...+31
Донецьк – +33...+35
Луганськ – +33...+35
Харків – +33...+35
Київ – +26...+28
Прогноз погоди 13 серпня / 24 канал