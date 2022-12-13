Карпати замело снігом та "атакував" мороз до -15 градусів: вражаюче фото
Карпати продовжує засипати снігом. Температура повітря вже досягла -15 градусів.
Наразі у високогір'ї хмарно. Про це повідомив Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост.
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Що відбувається у Карпатах
Станом на 13 грудня на горі Піп Іван Чорногірський хмарно та йде сніг. Вітер – південно-західний, 4 – 5 м/с.
Температура навколишнього середовища -15 градусів,
– повідомили рятувальники.
На опублікованому фото можна побачити, що Карпати дуже замело снігом, тому виникла погана видимість.
Карпати замело снігом / фото Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост
Прогноз погоди на 13 грудня
Удень по всій території країни, крім західних регіонів, сніжитиме та дощитиме. У більшості центральних, Сумській та Харківській областях будуть значні опади, попереджають синоптики, а також налипання мокрого снігу.