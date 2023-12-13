Небезпека через опади та пориви вітру, місцями ожеледиця: якою буде погода в Україні 14 грудня

Погода в четвер, 14 грудня, буде хмарною. Місцями прогнозують ожеледь, дощі та налипання мокрого снігу.

Подекуди на дорогах може бути ожеледиця. Виключення – тільки Південь України. Окрім того, подекуди оголосили про перший рівень небезпечності через значні опади.

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Якою буде погода в регіонах України

На Півдні переважно дощитиме. Там температура повітря сягатиме 8 – 13 градусів тепла. Пориви вітру в південних, а також центральних та північно-східних областях сягатимуть 15 – 20 метрів за секунду. Вітер буде південно-східний з переходом на північно-західний, орієнтовно 7 – 12 метрів за секунду.

Окрім того, значні опади будуть вночі в Карпатах та на Закарпатті, вдень – у північно-східних областях.

Середня температура повітря вдень та вночі коливатиметься від 1 градуса морозу до 4 градусів тепла. Вночі на Сході та Північному Сході України буде 1 – 6 градус морозу. На Закарпатті та в центрі вдень – 3 – 8 градусів тепла.

Окрім того, у багатьох регіонах України синоптики оголосили про жовтий, тобто перший, рівень небезпеки через опади. Зокрема, значні опади прогнозують:

вночі – в Карпатах та на Закарпатті;

вдень – у Чернігівській, Полтавській, Сумській та Харківській областях.

Окрім того, у південних, центральних та північно-східних областях – вітер до 15 –20 метрів за секунду.



Негода в Україні 14 грудня 2023 року / Укргідрометцентр

До речі, у Київській області буде хмарно, падатиме мокрий сніг та дощ. Синоптики попереджають, що місцями можлива ожеледь, на дорогах – ожеледиця.

Вночі та вдень в області буде від 1 градуса тепла до 4 морозу, в Києві – 0 – 2 градуси тепла. На Київщині прогнозують південно-східний вітер з переходом на північно-західний 7 – 12 метрів за секунду.

Якою буде погода в містах України

Київ – +1..+3

Ужгород – +5...+7

Львів – 0...+2

Івано-Франківськ – 0...+2

Тернопіль – 0..+2

Чернівці – +1...+3

Хмельницький – +0…+2

Луцьк – +0...+2

Рівне – 0...+2

Житомир – +1...+3

Вінниця – +4...+6

Одеса – +10...+12

Миколаїв – +9..+11

Херсон – +10...+12

Сімферополь – +11...+13

Кропивницький – +6...+8

Черкаси – +5...+7

Чернігів – +1...+3

Суми – +1...+3

Полтава – +4...+6

Дніпро – +5...+7

Запоріжжя – +9...+11

Донецьк – +2...+4

Луганськ – 0...-2

Харків – +1..+3



Погода в Україні 14 грудня / Укргідрометцентр