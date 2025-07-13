Дощі, грози, град, сильні шквали та спека до 37 градусів: прогноз погоди на 14 липня

Погода в Україні у понеділок, 14 липня, буде мінливо хмарною. Для низки регіонів синоптики прогнозують дощі, грози та місцями град.

Також повідомляють про сильні пориви вітру протягом доби. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

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Погода в Україні 14 липня

Укргідрометцентр повідомляє, що протягом 14 липня пройдуть короткочасні дощі у західних областях, вдень опади очікуються і у Житомирській області. Також вдень будуть грози, в окремих районах град та шквали.

Для вищезгаданих регіонів прогнозують сильні пориви вітру швидкістю від 15 до 20 метрів за секунду. На решті територій опадів не буде. По Україні вітер буде змінних напрямків, здебільшого зі швидкістю від 3 до 8 метрів за секунду.

Водночас на Лівобережжі країни вітер рухатиметься у північно-західному напрямку зі швидкістю від 7 до 12 метрів за секунду. Температура вночі, за даними синоптиків, коливатиметься від 18 до 23 градусів тепла на півдні та сході.

Вдень стовпчики термометрів коливатимуться від 29 до 34 градусів тепла. Місцями очікується спека від 25 до 37 градусів тепла. На решті території вночі буде від 14 до 19 градусів тепла, а вдень від 26 до 31 градусів тепла.

В Карпатах вночі буде від 9 до 14 градусів тепла, вдень очікується від 18 до 23 градусів тепла.

Синоптики попереджають про негоду

У західних областях через грози град та шквали оголошено I рівень небезпечності, жовтий.

Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту,

– ідеться у повідомленні.



Негода в Україні 14 липня 2025 року / Карта Укргідрометцентру

Якою буде температура в обласних центрах?

Київ +29…+31;

Ужгород +27…+29;

Львів +26…+28;

Івано-Франківськ +26…+28;

Тернопіль +26…+28;

Чернівці +26…+28;

Хмельницький +26…+28;

Луцьк +25…+27;

Рівне +26…+28;

Житомир +27…+29;

Вінниця +29…+31;

Одеса +29…+31;

Миколаїв +34…+36;

Херсон +34…+36;

Сімферополь +32…+34;

Кропивницький +32…+34;

Черкаси +29…+31;

Чернігів +27…+29;

Суми +28…+30;

Полтава +29…+31;

Дніпро +31…+33;

Запоріжжя +34…+36;

Донецьк +30…+32;

Луганськ +30…+32;

Харків +31… +33.



Погода в Україні на 14 липня 2025 року / Карта Укргідрометцентру