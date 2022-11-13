В Україну приходить поступове похолодання: прогноз погоди на 14 листопада

В Україну поступово приходить зима. З нового тижня буде холоднішати, проте плавно, тож ще є час підготуватися та пошукати зимові речі.

Наталка Діденко прогнозує, що 14-го листопада в більшості областей України передбачається впродовж дня +3...+8 градусів, проте ще тепліше повітря затримається у західних областях та у південній частині, +8...+13 градусів.

До теми 3 дні морозів та снігу: де в Україні різко похолодає

Завтра буде суха погода

Діденко зауважила, що антициклон утримуватиме будь-які опади від України, тож 14 листопада по країні переважатиме суха, навіть часто із сонцем, погода.

У Києві в понеділок похолоднішає, максимально не вище +6+...7 градусів. Буде сухо, з сонячними проясненнями. У вівторок в Україні побуде понеділкова погода. А ось у середу-четвер температура повітря почимчикує до сезонного подальшого зниження і в другій половині тижня навіть вдень з'являться "мінуси" та випадатиме мокрий сніг,

– сказала вона.

Укргідрометцентр теж пише, що 14 листопада мине без опадів. Проте у деяких регіонах водіям потрібно бути обережними через туман.

на Заході країни, а також у Вінницькій, Київській та Житомирській областях вночі та вранці очікують туман. Видимість: 200 – 500 метрів, I рівень небезпеки на дорогах.

Загалом по країні температура вночі буде 0 – 5 градусів тепла, вдень 3 – 8° тепла.

Погода в регіонах 14 листопада

Ужгород – +3...+10

Львів – +5...+10

Івано-Франківськ – +4...+10

Тернопіль – +4...+9

Чернівці – +5…+9

Хмельницький – +4...+9

Луцьк – +5...+10

Рівне – +4...+8

Житомир – +3...+7

Вінниця – +2...+8

Одеса – +5...+11

Миколаїв – +1…+11

Херсон – +1…+11

Сімферополь – +3…+10

Кропивницький – +2…+8

Черкаси – +4...+8

Чернігів – +2…+6

Суми – +2...+4

Полтава – +0...+6

Дніпро – +2...+8

Запоріжжя – +3…+8

Донецьк – +0...+7

Луганськ – +1...+7

Харків – +2...+4

Київ – +3…+8

Погода в Україні 13 листопада / Sinoptik