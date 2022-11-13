В Україну приходить поступове похолодання: прогноз погоди на 14 листопада
Джерело:Sinoptik
В Україну поступово приходить зима. З нового тижня буде холоднішати, проте плавно, тож ще є час підготуватися та пошукати зимові речі.
Наталка Діденко прогнозує, що 14-го листопада в більшості областей України передбачається впродовж дня +3...+8 градусів, проте ще тепліше повітря затримається у західних областях та у південній частині, +8...+13 градусів.
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Завтра буде суха погода
Діденко зауважила, що антициклон утримуватиме будь-які опади від України, тож 14 листопада по країні переважатиме суха, навіть часто із сонцем, погода.
У Києві в понеділок похолоднішає, максимально не вище +6+...7 градусів. Буде сухо, з сонячними проясненнями. У вівторок в Україні побуде понеділкова погода. А ось у середу-четвер температура повітря почимчикує до сезонного подальшого зниження і в другій половині тижня навіть вдень з'являться "мінуси" та випадатиме мокрий сніг,
– сказала вона.
Укргідрометцентр теж пише, що 14 листопада мине без опадів. Проте у деяких регіонах водіям потрібно бути обережними через туман.
Загалом по країні температура вночі буде 0 – 5 градусів тепла, вдень 3 – 8° тепла.
Погода в регіонах 14 листопада
- Ужгород – +3...+10
- Львів – +5...+10
- Івано-Франківськ – +4...+10
- Тернопіль – +4...+9
- Чернівці – +5…+9
- Хмельницький – +4...+9
- Луцьк – +5...+10
- Рівне – +4...+8
- Житомир – +3...+7
- Вінниця – +2...+8
- Одеса – +5...+11
- Миколаїв – +1…+11
- Херсон – +1…+11
- Сімферополь – +3…+10
- Кропивницький – +2…+8
- Черкаси – +4...+8
- Чернігів – +2…+6
- Суми – +2...+4
- Полтава – +0...+6
- Дніпро – +2...+8
- Запоріжжя – +3…+8
- Донецьк – +0...+7
- Луганськ – +1...+7
- Харків – +2...+4
- Київ – +3…+8