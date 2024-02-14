Туман та помірні дощі у кількох регіонах: прогноз погоди на 14 лютого

14 лютого 2024, 06:35
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Джерело:

Укргідрометцентр

У середу, 14 лютого, в Україні очікується хмарність, однак суттєвих опадів синоптики не передбачають. Водночас температура повітря буде доволі високою.

Небо над Україною буде вкрите хмарами, а в деяких областях пройдуть помірні дощі. В західних областях також можливий мокрий сніг.

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Якою буде погода в Україні 

Вночі у Хмельницькій, Чернівецькій, Житомирській та Вінницькій областях очікуються опади. У центральних, південних та східних областях вночі та вранці місцями туман.

Вітер північно – західний, у регіонах на лівому березі Дніпра –  7 – 12 метрів за секунду. Температура у західних, північних та центральних областях протягом доби +1...+6 градусів (вдень на Закарпатті до +9°). На решті території вночі +2...+7 градусів, вдень +7...+12 градусів.

В Карпатах синоптики прогнозують вночі невеликий сніг, вдень без опадів. Температура вночі та вдень 0...-5 градусів. 

Якою буде погода у Києві та на Київщині

У столиці та області також буде хмарно, очікується невеликий дощ️. Вітер буде північно – західний ️, 7 – 12 метрів за секунду. Температура по області протягом доби +1...+6 градусів.

У Києві синоптики прогнозують, що температура повітря прогріється до +3...+5 градусів.

Якою буде температура у обласних центрах

  • Київ – +5...+7
  • Ужгород – +6...+8
  • Львів – +4...+5
  • Івано-Франківськ – +3...+5
  • Тернопіль – +1..+3
  • Чернівці – +3...+5
  • Хмельницький – +3…+5
  • Луцьк – +3...+5
  • Рівне – +3...+5
  • Житомир – +2...+4
  • Вінниця – +3...+5
  • Одеса – +8...+10
  • Миколаїв – +10...+12
  • Херсон – +11...+13
  • Сімферополь – +11...+13
  • Кропивницький – +8...+10
  • Черкаси – +3...+5
  • Чернігів – +4...+6
  • Суми – +4...+6
  • Полтава – +9...+11
  • Дніпро – +11...+13
  • Запоріжжя – +11...+13
  • Донецьк – +10...+12
  • Луганськ – +7...+9
  • Харків – +8...+10


Прогноз погоди в Україні на 14 лютого / Укргідрометцентр

Автор: Вікторія Кульженко