Туман та помірні дощі у кількох регіонах: прогноз погоди на 14 лютого
Джерело:Укргідрометцентр
У середу, 14 лютого, в Україні очікується хмарність, однак суттєвих опадів синоптики не передбачають. Водночас температура повітря буде доволі високою.
Небо над Україною буде вкрите хмарами, а в деяких областях пройдуть помірні дощі. В західних областях також можливий мокрий сніг.
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Якою буде погода в Україні
Вночі у Хмельницькій, Чернівецькій, Житомирській та Вінницькій областях очікуються опади. У центральних, південних та східних областях вночі та вранці місцями туман.
Вітер північно – західний, у регіонах на лівому березі Дніпра – 7 – 12 метрів за секунду. Температура у західних, північних та центральних областях протягом доби +1...+6 градусів (вдень на Закарпатті до +9°). На решті території вночі +2...+7 градусів, вдень +7...+12 градусів.
В Карпатах синоптики прогнозують вночі невеликий сніг, вдень без опадів. Температура вночі та вдень 0...-5 градусів.
Якою буде погода у Києві та на Київщині
У столиці та області також буде хмарно, очікується невеликий дощ️. Вітер буде північно – західний ️, 7 – 12 метрів за секунду. Температура по області протягом доби +1...+6 градусів.
У Києві синоптики прогнозують, що температура повітря прогріється до +3...+5 градусів.
Якою буде температура у обласних центрах
- Київ – +5...+7
- Ужгород – +6...+8
- Львів – +4...+5
- Івано-Франківськ – +3...+5
- Тернопіль – +1..+3
- Чернівці – +3...+5
- Хмельницький – +3…+5
- Луцьк – +3...+5
- Рівне – +3...+5
- Житомир – +2...+4
- Вінниця – +3...+5
- Одеса – +8...+10
- Миколаїв – +10...+12
- Херсон – +11...+13
- Сімферополь – +11...+13
- Кропивницький – +8...+10
- Черкаси – +3...+5
- Чернігів – +4...+6
- Суми – +4...+6
- Полтава – +9...+11
- Дніпро – +11...+13
- Запоріжжя – +11...+13
- Донецьк – +10...+12
- Луганськ – +7...+9
- Харків – +8...+10