У низці областей місцями грози та дощі, на півдні – до +26: погода в Україні на 14 червня

Погода в Україні у неділю, 14 червня, буде мінливою залежно від регіону. В одній частині країни очікують короткочасні дощі та грози, а в іншій – буде сонячно та тепло.

Про це пише Укргідрометцентр.

Цікаво Спека до +33, але грозові дощі і шквали накриють більшість областей: яка погода буде на вихідних

Чого очікувати від погоди 14 червня?

В Україні очікується мінлива хмарність. Уночі короткочасні дощі пройдуть у східних та західних областях, а вдень опади прогнозують майже по всій території країни, за винятком південного сходу.

Подекуди можливі грози. Вітер буде західного та південно-західного напрямків зі швидкістю 7 – 12 метрів за секунду.

Температура вночі становитиме +12 – +17 градусів, вдень повітря прогріється до +22 – +26 градусів. Водночас у західних і більшості північних областей буде прохолодніше: вночі +9 – +14 градусів, удень +18 – +23 градуси.

У Києві також вдень прогнозують короткочасні дощі та місцями грози. Температура вночі становитиме +12 – +14 градусів, а вдень – +20 – +22 градусів.

Яка буде температура в обласних центрах?

Київ +20...+22;

Ужгород +20...+22;

Львів +16...+18;

Івано-Франківськ +19...+21;

Тернопіль +17...+19;

Чернівці +19...+21;

Хмельницький +17...+19;

Луцьк +17...+19;

Рівне +17…+19;

Житомир +18...+20;

Вінниця +19...+21;

Одеса +20...+22;

Миколаїв +23...+25;

Херсон +22...+24;

Сімферополь +21...+23;

Кропивницький +23...+25;

Черкаси +23...+25;

Чернігів +20...+22;

Суми +22...+24;

Полтава +22...+24;

Дніпро +22...+24;

Запоріжжя +22...+24;

Донецьк +20...+22;

Луганськ +23...+25;

Харків +20...+22.



Погода в Україні на 14 червня / Карта Укргідрометцентру

Нагадаємо, начальник Черкаського обласного гідрометеорологічного центру Віталій Постригань зазначав, що найближчими днями в Україні очікується похолодання. За попередніми прогнозами синоптиків, опади протримаються в країні щонайменше до кінця другої декади червня.